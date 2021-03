A Massa Lombarda arrivano le uova di pasqua solidali per sostenere l’Istituto Oncologico Romagnolo

Le uova di Pasqua aiutano a sostenere le attività dello Ior. Dal 16 marzo al 4 aprile i volontari dell’Istituto Oncologico Romagnolo saranno presenti, dalle 9.30 alle 12, in via Vittorio Veneto 55, a Massa Lombarda, per la distribuzione di uova di Pasqua.

L’intero ricavato dell’iniziativa sarà devoluto allo Ior – Istituto Oncologico Romagnolo per le attività che svolge in campo oncologico. L’iniziativa è organizzata dall’associazione volontari e amici dello Ior onlus – sede di Massa Lombarda.