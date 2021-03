‘Diventare Cittadine’. Incontro online sul lungo percorso per la conquista dei diritti femminili di cittadinanza (1861-1946)

L’amministrazione e il Consiglio comunale di Faenza organizzano un incontro online rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, in occasione di tre importanti anniversari che ricorreranno mercoledì 17 marzo di quest’anno: il 160° dell’Unità d’Italia, i 75 anni delle prime elezioni post-belliche e i 75 anni del primo voto alle donne in Italia.

Questo incontro, in modalità on line, sarà l’occasione per ripercorrere, con le studentesse e gli studenti delle superiori, l’importante contributo e i temi portati avanti dalle donne dapprima nella costruzione dello stato unitario e poi nella nascita e sviluppo della Repubblica e anche nella stesura della Carta costituzionale.

Se ne parlerà con Caterina Liotti, storica e archivista del Centro documentazione donna di Modena – Istituto culturale di ricerca.

L’evento si terrà, in diretta sulla pagina YouTube dell’Unione della Romagna faentina, mercoledì 17 marzo alle 11. Alle 18 verrà ritrasmessa la registrazione dell’incontro sulla pagina Facebook del Comune di Faenza.

Caterina Liotti, storica e archivista del Centro documentazione donna di Modena – Istituto culturale di ricerca dell’omonima Associazione (Cdd) di cui è stata nel 1996 socia fondatrici e presidente fino al 2009. È stata consigliera provinciale e comunale dal 1999 al 2019 e presidente del Consiglio comunale di Modena dal 2009 al 2014. Ha pubblicato tra gli altri: ‘Volevamo cambiare il mondo. Storie e memorie delle donne dell’Udi in Emilia Romagna’ (Carocci editore – Roma 2002); ‘A guardare le nuvole. Partigiane modenesi tra memoria e narrazione’ (Carocci editore – Roma, 2004; ‘Finalmente eravamo… libere! Donne, Resistenze, cittadinanze’ (Cdd – Modena, 2005); ‘Un paltò per l’Onorevole. Gina Borellini Medaglia d’oro della Resistenza’ (Cdd – Modena, 2009); ‘#Cittadine! alla conquista del voto. Uno spettacolo di danza per raccontare il suffragismo italiano’ (Homeless Book – Faenza, 2017; ‘Pane Pace e Libertà. I gruppi di difesa della donna nella Resistenza Modenese’ (Cdd – Modena, 2018); ‘Differenza Emilia. Teoria e pratiche politiche delle donne nella costruzione del “modello emiliano’ (BraDypUS – Roma, 2019); ‘Libera ogni gioia. I segni delle cittadine a Modena tra Liberazione e Costituzione’ (BraDypUS – Roma 2019). Ha inoltre curato diverse mostre e cataloghi: ‘Io vado… Libera’ in occasione del 70° dell’Udi di Modena (Modena, 2015); ‘Madri della res publica’ (Bologna, 2016) e ‘Passi di Libertà. Il cammino dei nostri primi 70 anni’ (Reggio Emilia, 2016)