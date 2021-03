I ragazzi di UPpunto a colloquio con Marco Campana in arte R.R.: “dipingere è ciò che io ho da dare al mondo e non vorrei sprecarmi facendo altro”

Ospitiamo volentieri sul nostro quotidiano online – ogni lunedì – l’iniziativa patrocinata all’Associazione Amici di Enzo e portata avanti da un gruppo di studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ravenna, di Istituti Tecnici di Ravenna, di diversi ragazzi dell’Istituto Politecnico di Grumello del Monte della Fondazione IKAROS e della Scuola di Apprendistato Upprendo di Bergamo della Fondazione Et Labora. LA REDAZIONE

Marco Campana: “per diventare famosi gli artisti devono morire, ma grazie a Dio io sono un pittore”

“Penso che l’arte sia la cosa più importante che ci possa essere. Io faccio il pittore, per me è la mia vita. Credo che l’arte sia alla base del mondo.” Questo ci dice R.R., ovvero Marco Campana, pittore e studente dell’Itis di Ravenna. Ha già fatto la sua prima mostra la scorsa estate – dopo la prima ondata della pandemia – ed ha appena inaugurato virtualmente la sua seconda esposizione. Nonostante lo scetticismo di molti e le tante distrazioni dell’età, Marco ha chiaro il suo ruolo nel mondo e con impegno e determinazione lavora per essere ciò che vuole essere e per ciò che vuole dare agli altri.

Link dell’esposizione: www.rr1952.com / Instagram @r.r.__________

Da dove nasce la tua passione per la pittura?

“Più che nascita è stato un bisogno interiore che ho sentito, ma se devo risalire al momento in cui mi sono avvicinato al mondo della pittura astratta è stato quando ho visto un quadro di Fontana nel Museo di arte moderna e contemporanea di Trento-Rovereto. Io non ero mai stato un amante dell’arte, però ci sono alcuni quadri che a un certo punto ti colpiscono, e da quel momento ho iniziato a dipingere sempre di più.”

Qual è il significato del tuo nome d’arte, R.R.?

“Il significato per ora rimane per me, non credo sia importante renderlo pubblico, perché non vorrei che il mio lavoro venisse sminuito. Lascio che siano i miei quadri a descrivermi come persona, infatti nessuno di essi viene firmato ma disegno solo un rettangolo.”

Perché non hai deciso di frequentare il Liceo Artistico?

“Quando è stato il momento di scegliere le superiori non mi piaceva l’arte e non mi ero mai avvicinato né a un quadro né ad una scultura. La mia passione erano i computer e l’informatica, ma poi ho capito che ciò di cui avevo davvero bisogno era dipingere, anche se fin da subito non ho rappresentato facce o cose reali, ma ciò che sentivo di voler esprimere in quel momento.”

È facile, considerati soprattutto gli impegni scolastici, trovare il tempo per questa importante passione?

“No, non è assolutamente facile. L’arte mi prende moltissimo tempo, non solo per dipingere che è una minima parte del lavoro, ma anche per programmare il sito web, gestire i social oppure essere presente alle mostre fisiche. La prima che ho fatto è stata a fine giugno dello scorso anno, ogni giorno ero lì e non avevo tempo di fare altro.”

Sei preoccupato per la maturità?

“Sì, sono molto preoccupato. Per la mia prossima mostra prima di tutto, doveva essere a gennaio poi è stata rimandata senza data certa. Tutto ciò mi prende molto tempo e io devo comunque studiare per la scuola. Se la mostra, intitolata “Processo” dovesse aprire a maggio, non riuscirei a seguirla come vorrei perché dovrei sia studiare per l’esame che dipingere e organizzare tutto.”

Hai fatto la tua prima mostra dopo un periodo molto difficile di lockdown, dove hai trovato la motivazione per continuare a lavorare senza cadere nella monotonia del nulla?

“Le soddisfazioni della prima mostra sono state una grande spinta. Io ho reso pubblici i miei quadri nel 2020, ma prima c’è stato un lavoro di tre anni nei quali dipingevo solo per me. Nel 2020 poi ho conosciuto Roberto Pagliani, uno dei pittori più famosi a Ravenna attualmente, che ha creduto molto in me e nel mio lavoro e mi ha aiutato a trovare la prima gallerista, Claudia Grioli, che ha esposto i miei quadri a Pallavicini 22. Prima della mostra c’è stata la mia prima asta per “Artisti uniti per la Romagna”, un’asta di beneficenza in cui ho venduto il mio primo quadro. Poi c’è stata la mostra, nella quale sono riuscito a vendere tutti i quadri nella prima delle due settimane di esposizione, un successo incredibile per me! Una soddisfazione così grande ti dà un gran voglia di continuare. In secondo luogo per me non c’è nemmeno il tempo di demotivarsi perché c’è sempre tanto lavoro da svolgere ogni giorno.”

Cosa diresti a un ragazzo talentuoso che non vuole mettersi in gioco, magari demotivato dal fatto che il mondo sia già pieno di talenti come il suo?

“Secondo me non è mai impossibile realizzare ciò che si vuole. Bisogna lavorare veramente tanto e prepararsi a non avere successo immediatamente. Bisogna mettersi in gioco e spendersi totalmente per diventare ciò che si vuole diventare. Devi sacrificare il tuo tempo e te stesso per riuscire a farcela, con la motivazione che, se ti spendi e ci credi, non fallirai.”

Quanto pensi sia importante l’arte per l’uomo?

“Penso sia la cosa più importante che ci possa essere. Io faccio il pittore, per me è la mia vita. Credo che l’arte sia alla base del mondo. Anche le applicazioni sono strutturate in maniera tale da essere belle. Ogni cosa è disegnata per essere anche bella da vedere. Anche se non tutti lo notano, l’arte è fondamentale ed è ovunque. L’arte è anche qualcosa che lascia tanto spazio alle sensazioni, ora più che mai. Una volta c’erano i lavori su commissione, come i ritratti, ma dall’arrivo della fotografia, la tecnica e la precisione della pittura sono stati superati. Le sensazioni e le emozioni diventano quindi i nuovi soggetti del quadro. Anche i miei quadri, cosa sono se non la trasposizione delle emozioni che provo?”

Cosa ti piacerebbe trasmettere al pubblico attraverso le tue opere?

“Ciò che voglio trasmettere con i miei quadri sono le sensazioni, i momenti e in un certo senso anche il movimento, tutto il processo che c’è intorno ai miei quadri, che non sono una pennellata ferma. Sono le sensazioni che provo rappresentate su colori che le descrivono, sperando che anche gli altri riescano a percepire le stesse emozioni.”

Solitamente fai un progetto prima di iniziare a dipingere o ti lasci guidare dall’ispirazione?

“È una cosa che è cambiata veramente tanto da quando ho iniziato a dipingere. Inizialmente non facevo nessuno schizzo prima di disegnare sulle tele, dipingevo tutto su momento perché ero convinto che quello fosse il modo giusto per dipingere, iniziare il quadro e finirlo nello stesso giorno. Col passare del tempo ho capito che potevo mettere le sensazioni che provavo su un foglio per poi dipingerle in un altro momento, così da avere le idee più chiare per produrre un quadro migliore. Il quaderno degli schizzi mi ha aiutato molto, è diventato come una sorta di psicanalisi di me stesso su carta. Inoltre le tele hanno un costo e buttarle perché senti di non essere stato te stesso o non ti senti soddisfatto ovviamente non conviene.”

Parlando del futuro, speri che l’arte possa diventare anche il tuo lavoro?

“Punto a questo, anche se la mia famiglia e i miei amici sono un po’ più scettici. Sono abituati a un mondo in cui gli artisti per diventare famosi e fare soldi devono morire. Io allora ho inventato questa frase: ‘sì, gli artisti per diventare famosi devono morire, ma grazie a Dio io sono un pittore’. Io non vedo altro lavoro oltre alla pittura che possa essere qualcosa che voglio fare. Ho già provato a lavorare. ma sempre con il fine di permettermi più tele, più colori, tele più grandi, colori migliori… Per me non c’è altra cosa che abbia un senso oltre a dipingere. È quello che voglio fare e che credo possa dare tanto anche agli altri. È ciò che io ho da dare al mondo e non vorrei sprecarmi facendo altro.”