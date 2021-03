Laura Pausini nominata agli Oscar con ‘Io sì (Seen)’: “Ancora non ci credo”

“Ancora non ci credo”. Esordisce così su Facebook Laura Pausini dando notizia della sua nomination agli Oscar con la canzone ‘Io sì’, colonna sonora del film di Edoardo Ponti ‘La vita davanti a sé’.

“Poter far parte di un progetto così speciale come “The Life Ahead” con Edoardo Ponti e Sophia Loren è stato per me uno dei regali più grandi che la vita potesse farmi – continua la cantante di Solarolo – e ora sapere che sono nominata agli Oscar va oltre qualunque desiderio o aspettativa potessi sognare…Una canzone in italiano nominata agli Oscar! Sono così onorata di rappresentare l’Italia in una delle cerimonie più importanti dell’industria dell’intrattenimento mondiale”.