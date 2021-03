Question time di Alberghini (Gruppo Alberghini) su chiusura attività di toilettature animali: “servizio essenziale”

Massimiliano Alberghini, capogruppo in consiglio comunale a Ravenna del Gruppo Alberghini, ha presentato un Question time in cui chiede al Sindaco de Pascale di adottare un’ordinanza per l’apertura delle attività di toilettature per animali, essendo un servizio essenziale alla popolazione e non presentando alcun rischio di contagio covid

“A seguito dell’entrata in zona rossa della regione, sono state disposte le chiusure di molte tipologie di attività, tra cui le toilettature per animali.

Si tratta di un’ attività che non presenta alcun margine di rischio considerando che il proprietario porterebbe il proprio animale presso l’esercizio e lo ritirerebbe a servizio effettuato. In molti casi si tratta inoltre di un servizio essenziale in quanto non tutti sono nella possibilità di provvedere presso la propria abitazione alla cura igienica del proprio animale” scrive Alberghini .

Il capogruppo chiede al Sindaco “se intende adottare un’ordinanza che permetta l’apertura di queste attività, naturalmente nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza necessari, al fine di garantire un servizio essenziale alla popolazione e nel contempo evitare un tracollo economico alla categoria, senza un effettivo beneficio per il contenimento del contagio”.