Raccolta rifiuti Bassa Romagna. Verlicchi (Per la Buona Politica): “Stato di fatto distante dagli indici fissati dalla normativa”

“Nelle scorse settimane, sono stati organizzati alcuni incontri, in modalità videoconferenza, che hanno interessato i componenti delle consulte di decentramento di Lugo città e frazioni, l’ultimo dei quali si è svolto mercoledì scorso riferito a Voltana, San Bernardino e Giovecca. Hanno presenziato a tali incontri responsabili e addetti della società Hera-Ambiente, gestore del servizio di raccolta rifiuti in qualità di aggiudicatario della gara di affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti che ha avuto decorrenza il 1° gennaio 2020, in continuità con la precedente” scrivono da Per la Buona Politica Lugo.

“La finalità degli incontri ha avuto come obiettivo la presentazione e l’illustrazione agli organi di decentramento delle modifiche organizzative che nelle prossime settimane e mesi la società introdurrà nel servizio, realizzando e consolidando gradualmente nelle varie realtà territoriali dell’Unione Bassa Romagna modelli definiti dai piani indicati nei documenti e nei disciplinari della gara espletata. Un aspetto molto importante sviluppato dai relatori riguarda le varie fasi del cambiamento che comporteranno, se non già attuate, incontri con le amministrazioni comunali, divulgazione capillare di lettere e materiale informativo alle utenze domestiche e non domestiche, incontri con associazioni di categoria, distribuzione a famiglie e attività delle dotazioni per la raccolta porta a porta e incontri pubblici per informare e sensibilizzare i cittadini. Quest’ultimi, causa le restrizioni imposte dall’emergenza pandemica, saranno calendarizzati appena possibile e organizzati di concerto con l’amministrazione comunale” avanzano da Per la Buona Politica Lugo.

“Il Consigliere della Consulta di Voltana Roberto Ballanti , nel corso della riunione, ha posto alcune domande e ha provveduto a consegnare al rappresentante di Hera-Ambiente e all’Assessore Comunale con delega all’ambiente, un testo contenente richieste aventi lo scopo di risolvere alcune situazioni ed esigenze della frazione. Nel particolare, ha posto un particolare accento sulla necessità di prevedere un piano di comunicazione e sensibilizzazione per tutte le utenze ed iniziative di informazione diretta aventi lo scopo di ridurre i rifiuti alla fonte , scoraggiare i comportamenti scorretti , promuovere l’aumento della raccolta differenziata. Ha anche proposto di attivare un’indagine allo scopo di individuare cittadini che volontariamente si rendono disponibili a svolgere su piattaforma web regionale il corso on-line per Ispettori Ambientali, figure previste dalla Legge regionale sui rifiuti, che, in collaborazione con gli agenti accertatori del gestore e la Polizia Locale, possono svolgere azioni di vigilanza a contrasto dei comportamenti illeciti” scrivono da Per la Buona Politica Lugo.