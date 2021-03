CNA Ravenna. Dispositivi medici, come predisporre i laboratori odontotecnici al nuovo regolamento

Si terrà mercoledì 17 marzo, dalle ore 12 alle 15, in videoconferenza, il seminario di aggiornamento dedicato agli odontotecnici, dal titolo “Dispositivi medici: come predisporre i laboratori odontotecnici al nuovo regolamento 2017/745”. Il formatore di questo webinar sarà Daniele Dondarini, Fisico sanitario esperto di normative in ambito sanitario e di dispositivi medici.

Mancano meno di tre mesi alla entrata in vigore del nuovo regolamento dispositivi medici e i laboratori odontotecnici stanno affrontando un loro percorso di adeguamento delle procedure e dei processi interni per farsi trovare pronti alla scadenza del 26 maggio 2021. L’adeguamento prevede di aggiornare la propria documentazione tecnica di prodotto con nuove disposizioni. Analizzeremo i nuovi processi per gli odontotecnici e le procedure e i documenti che dovranno essere approntati.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, iscrizione obbligatoria al link https://formazioneodontotecnici.eventbrite.it L’iniziativa è realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Ravenna e di Assicoop Romagna Futura UnipolSai.