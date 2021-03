Faenza. Con Bike to Work si pedala fino al 30 giugno

L’obiettivo del progetto Bike to Work è quello di pedalare e guadagnare andando al lavoro in bicicletta. L’Unione Romgna Faentina riporta che dall’inizio del progetto, partito il 30 novembre 2020, alla fine di febbraio sono stati pedalati ben 12.162,83 km, che hanno fatto risparmiare 1945,98 kg di CO2 e sono stati già erogati incentivi per i lavoratori per un totale di 1.785,57€.

Il progetto, che doveva concludersi a febbraio, è stato prorogato fino al 30 di giugno ed è possibile per nuove aziende aderire al progetto.

La modalità per presentare la propria adesione è descritta nel bando dedicato e pubblicata sul sito del Comune: http://www.comune.faenza.ra.it/Citta/Muoversi-a-Faenza/Bike-to-Work