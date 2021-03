I progetti della nuova amministrazione al centro dell’incontro del Circolo Prometeo di Faenza con l’ass. Agresti

In un periodo in cui permangono grandi rischi di esclusione sociale e di fragilità, il circolo ARCI Prometeo di Faenza promuove un incontro on line con Davide Agresti, assessore del Comune di Faenza con delega al Welfare, Europa e Smart City.

La diretta Facebook, che si terrà martedì 16 marzo alle ore 20.45, sarà l’occasione per approfondire i progetti della nuova amministrazione nell’ambito dei servizi alla persona.

“Rispondendo ad alcune nostre domande, i soci del circolo chiederanno all’Assessore di illustrare i programmi del Comune in merito alle politiche abitative, al contrasto alla povertà, alla tutela della famiglia e all’inclusione degli stranieri: tutte tematiche che stanno a cuore sia all’ARCI nazionale che al Prometeo” afferma la presidente Sara Magazzino.

Al termine dell’evento ci sarà uno spazio di circa 15 minuti per eventuali domande formulate dagli spettatori nella chat.