Faenza. Tre nuovi laureati in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali

Mercoledì 17 marzo 2021 si sono tenuti, in modalità online, i colloqui e le proclamazioni dei nuovi laureati in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum Materiali Tradizionali e Innovativi, Corso di Laurea Triennale del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna con sede a Faenza.

I tre nuovi laureati sono Elia Galeotti, 22 anni, di Ravenna, che ha presentato una tesi dal titolo “Studio dei tensioattivi sulla dispersione del nero di carbonio in soluzione acquosa”, svolta in collaborazione con CABOT Italiana SpA di Ravenna, Danny Panzavolta, 22 anni, di Forlì, con la tesi “Sintesi e applicazioni antibatteriche di nanoparticelle a base di Ag”, in collaborazione con CNR-ISTEC di Faenza, e Asia Sportelli, 26 anni, di Cesena, con la tesi “Controllo e ottimizzazione del processo produttivo di Arthrospira platensis”, in collaborazione con MICOPERI BLUE GROWTH Srl di Ravenna.

Lo staff di Faenza ringrazia “tutti i soggetti coinvolti in questi lavori di tesi, in particolare le aziende e gli enti che hanno ospitato i laureandi per i loro tirocini. Un ringraziamento particolare anche per essere riusciti a portare avanti il lavoro e le procedure burocratiche in questa difficile situazione che, nel suo perdurare, sta imponendo importanti sacrifici a tutti. Speriamo di poter incontrare presto, e soprattutto di persona, i neolaureati per una vera cerimonia di laurea, che si terrà non appena le condizioni sanitarie del Paese lo consentiranno, e auguriamo loro tutto il meglio per la loro futura attività professionale o di studio ulteriore”.