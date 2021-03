Tutte positive al Covid le 16 suore delle Tavelli. Don Brunelli (Vicario Diocesi Ravenna): “abbiamo fiducia”

Sono risultate tutte positive al Covid le suore delle Tavelli di Ravenna. Le 16 sorelle della Congregazione Francescana delle Vergini di San Giuseppe, da alcuni giorni, combattono contro il virus.

“La maggior parte di loro è in buone condizioni, ha avuto solo qualche leggero sintomo, qualche linea di febbre, che fortunatamente è già passata. Ora devono stare ancora in quarantena – spiega don Alberto Brunneli, Vicario Generale della Diocesi di Ravenna e Cervia.- Per tre di loro siamo più preoccupati, poichè sono ricoverate in ospedale, tra queste anche Madre Lorenza”.

Anche questa mattina, la Curia di Ravenna ha sentito telefonicamente le suorine: “Ciascuna è isolata nella propria stanza, in attesa che passi il contagio. Fortunatamente a prendersi cura di loro sono arrivate due consorelle della Congregazione, venute da fuori Ravenna”.

“Siamo fiduciosi e preghiamo per loro – prosegue don Brunelli -. Abbiamo fiducia nelle cure e nelle terapie a cui sono sottoposte e nei medici che stanno assistendo le suore ricoverate”.

Rispetto all’origine del contagio, don Brunelli spiega che l’ipotesi più accreditata è che il virus si sia entrato inizialmente nella scuola materna, dove in una classe sono emerse delle positività, e che da lì poi abbia colpito tutte.”Non abbiamo certezza su come le suore siano entrate in contatto con il Covid. La primaria e la secondaria di primo grado sono chiude dall’inizio del mese, mentre fino all’8 marzo i bimbi della materna hanno continuato a frequentare, quindi ipotizziamo che il Covid sia stato portato da qualche bimbo positivo ma asintomatico”.

Perchè le suore delle Tavelli, evidentemente non più giovani, non erano ancora state vaccinate? “Dipende dal programma vaccinale della Regione Emilia Romagna che prevede che le Comunità religiose rientrino nell’ultima categoria della Seconda Fase. Quindi ancora non era giunto il loro turno, indicato nella Categoria 6″ conclude il Vicario della Diocesi.