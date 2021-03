Appalti pubblici in edilizia a km 0: lo chiedono imprenditori e sindacati ai sindaci del ravennate

Ance, Cna, Confartigianato, Lega Coop, Confcooperative, Agci, Fillea Cgil, Feneal Uil e Filca Cisl, hanno inviato a tutti i Sindaci della Provincia di Ravenna un documento per il rilancio dell’economia locale sul tema appalti pubblici in edilizia.

Si tratta di un documento che si inserisce nell’ambito del Protocollo d’Intesa per la qualità e trasparenza degli appalti pubblici siglato nel giugno 2020 presso la Prefettura di Ravenna.

Nel merito, le Parti Sociali propongono alcune considerazioni per aprire un confronto che possa portare ad una modifica dei regolamenti dei bandi di gara per definire regole utili all’economia locale, alla buona e veloce esecuzione dei lavori, alla regolarità e legalità e al completo rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro per gli appalti di opere e lavori del settore edile nella fascia tra 150.000 e 1.000.000 di Euro.

Nel 2021 gli Enti Locali appalteranno lavori pubblici di manutenzione e di realizzazione di opere che in molti casi non superano come importo il milione di euro.

Con il Protocollo Appalti siglato nel mese di giugno 2020 le parti hanno concordato che per i lavori con importi superiori a un milione di euro debba essere utilizzata la procedura dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mentre per gli importi sotto tale soglia fare ricorso agli elenchi di imprese già istituiti o da istituire anche a livello intercomunale.

