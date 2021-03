Il Moro di Venezia finalmente in testata Darsena di Ravenna. Domani lo spostamento

Domani, venerdì 19 marzo, si effettuerà lo spostamento del “Moro di Venezia III” dal parcheggio della sede dell’Autorità di Sistema Portuale alla testata della Darsena di Ravenna. A ufficializzare la notizia è l’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centro settentrionale.

Spiegano dall’Autorità di Sistema Portuale di Ravenna che “in ragione della drammatica situazione che da ormai più di un anno stiamo vivendo, date le restrizioni vigenti e dal momento che l’imbarcazione, anche una volta posta nella sua nuova collocazione, rimarrà ancora “area di cantiere” fino a quando non saranno completate tutte le opere necessarie a mettere in sicurezza l’area (ossia la struttura di contenimento in vetro, la pedana in legno ed il relativo sistema di illuminazione), si è ritenuto di rimandare ad un successivo momento ogni cerimonia inaugurale”.

“L’operazione di spostamento occuperà presumibilmente tutta la mattinata e sarà realizzato grazie all’intervento della Compagnia Portuale di Ravenna, del Gruppo Baldini e di ACMAR, che per questo si desidera sentitamente ringraziare” concludono.