Al Mercato di Campagna Amica Ravenna si svelano i trucchi per realizzare un perfetto orto casalingo

Con l’arrivo della primavera è corsa in orti, terrazzi e giardini per trascorre il tempo libero all’aria aperta contro l’ansia da pandemia.

Il Mercato Contadino coperto di Campagna Amica Ravenna dedica quindi questo primo weekend della nuova stagione alle primizie e alla coltivazione fai-da-te per svelare i trucchi utili a realizzare l’orto casalingo “perfetto”.

L’appuntamento è per domani, sabato 20 marzo, dalle ore 9.30 in via Canalazzo 59. Nel rispetto delle norme anticovid, infatti, anche in zona rossa i punti vendita agricoli, proprio come il Mercato di Campagna Amica, sono regolarmente aperti.

I cittadini-consumatori potranno, dunque, conoscere da vicino tutti i segreti per realizzare un ‘micro-orto’ e per l’auto-coltivazione casalinga così da ottenere tanto benessere in poco spazio (appuntamento a cura dell’Az.Agr. Prime Foglioline, Ravenna), ma anche acquistare fiori, aromatiche e apprendere utili consigli per mantenere in salute le piante e ricavare un buon raccolto (grazie al decalogo che sarà in distribuzione) e ai suggerimenti dispensati dall’Az.Agr. Floricoltura Bandini, Faenza.

Con l’arrivo della primavera saranno presenti sui banchi anche le prime primizie di stagione, mentre l’Az.Agr. La Giuggiola di Ravenna presenterà una ricetta di primavera ‘anti-spreco’ alimentare.

Dalle 8.30 alle 13, sarà possibile acquistare come sempre i prodotti delle aziende del Mercato, dalla frutta e verdura fresca e conservata, al vino, alla pasta fresca, al miele, ai salumi e formaggi, pane e piadine, (ricordiamo che gli altri giorni di apertura del Mercato sono il martedì dalle 8.30 alle 13 e il venerdì dalle 14.30 alle 19).

La classificazione di “zona rossa” non impedisce lo svolgimento di mercati di soli generi alimentari e florovivaistici, a condizione di applicare le misure di prevenzione ben note: uso della mascherina, igienizzazione frequente delle mani, mantenimento della distanza interpersonale di almeno un 1 metro, evitare assembramenti e rispettare la capienza massima degli spazi di vendita, evitando di fare la spesa in più di un componente per famiglia.

Per info: Facebook Campagna Amica Ravenna oppure chiamare il 353 4176457​.