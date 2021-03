Sono in corso gli interventi di ripristino definitivo degli asfalti nei tratti di strada già interessati dai lavori di Italgas per l’aumento di portata della rete di distribuzione del gas a servizio della zona artigianale e industriale a sud-est di Bagnacavallo.

Le opere di fresatura e asfaltatura, che si sono già concluse in via Minella compreso l’incrocio con la via Boncellino, riguardano in questi giorni le vie Celletta, Redino Inferiore, Bandiera e Beltrami. Lunedì 22 marzo verrà ripristinato un tratto di via Albergone, poi i lavori si concluderanno martedì 23 e mercoledì 24 marzo con i ripristini di tratti delle vie Gobetti e Tarroni.

Il Comune si scusa con la cittadinanza per gli eventuali disagi che si dovessero verificare in concomitanza con gli interventi. Il programma previsto potrà subire variazioni in caso di condizioni meteo avverse. Esegue i lavori l’impresa Coromano di Fratta Terme.