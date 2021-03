Comune di Ravenna: si potrà usufruire dei servizi digitali della PA solo tramite SPID, CIE e CNS

Il Comune di Ravenna informa che le Pubbliche amministrazioni, tra le quali il Comune stesso, non possono più rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso ai propri servizi in rete diverse da SPID (Sistema pubblico di identità digitale), CIE (Carta d’identità elettronica) e CNS (Carta nazionale dei servizi), fermo restando l’utilizzo di quelle già rilasciate fino allo loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il . Tutti i servizi digitali della Pubblica amministrazione dovranno infatti essere fruibili – e il Comune di Ravenna è al lavoro per questo – esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS.

A questo link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid tutte le informazioni su come ottenere lo SPID, il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della Pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti, che risponde alla necessità di poter disporre di un unico di credenziali in grado di garantire l’accesso a qualsiasi servizio web.