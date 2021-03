Da cittadina mi sento presa in giro per l’autorizzazione di manifestazioni in zona rossa

Ho letto che la prossima domenica si replicherà la manifestazione no DAD a Ravenna. Ecco, allora io da cittadina di Ravenna che rispetta le regole, voglio chiedere al nostro Sindaco ed al Governatore Bonaccini, se autorizzare una manifestazione in zona rossa vi sembra un bell’esempio da dare.

Io sinceramente mi sento presa in giro, e forse con me tanti altri, che tutti i giorni girano con l’autocertificazione in tasca, che se fermati devono giustificare dove stanno andando, se è una situazione di necessità o meno.

Non andare in giro a manifestare o a cercare a tutti i costi la firma, non significa non avere a cuore il futuro dei nostri figli, significa RISPETTARE, tutti quegli scienziati, medici, infermieri che continuano a dire di non abbassare la guardia, di uscire il minimo indispensabile, ma anche tutte quelle persone a cui sono state chiuse le attività in modo che la gente, non potendo fare acquisti, giri il meno possibile.

Ecco io una riflessione su questo la farei.

Grazia – Ravenna