Pinarella. Consegnato Atomizzatore di Perossido d’Idrogeno alla scuola primaria statale A. Spallicci

Il 19 marzo è stato consegnato alla scuola primaria statale A. Spallicci di Pinarella di Cervia, facente parte dell’Istituto Comprensivo Cervia 2, un Atomizzatore di Perossido di Idrogeno FG MICRO H202, adatto a disinfettare ogni tipo di ambiente in modo veloce, completamente sicuro, ecologico e senza residui tossici per le persone, donato dalla ditta Focaccia Group Divisione Ambiente, con gli oneri della manutenzione a carico Comitato dei genitori della Scuola Spallicci.

Erano presenti il Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Cervia 2 Giancarlo Frassineti, l’assessore alla scuola del Comune di Cervia Cesare Zavatta, il direttore generale della ditta Focaccia Group Divisione Ambiente Riccardo Focaccia.

Focaccia Group, forte della propria esperienza nello sviluppo di componenti per il settore Automotive, ha fondato FG Divisione Ambiente in partnership con l’ingegnere Giacomo Galassi, specializzato in Bio-disinfezione di impianti. Insieme hanno progettato e brevettato l’Atomizzatore di Perossido di Idrogeno FG MICRO H202, per fornire strumenti in grado contrastare la pandemia in corso, donando l’Atomizzatore alla Scuola per offrire il proprio contributo concreto alla creazione di procedure che portino a una scuola “Covid free”. L’atomizzatore, diffondendo in aria le molecole di perossido di idrogeno, avvia il processo di ossidazione che disinfetta e impedisce la riproduzione dei virus. Questo processo è adatto a tutti gli ambienti, che così possono essere vissuti dopo la disinfezione.

Il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Giancarlo Frassineti, nel ringraziare il generoso donatore e il Comitato dei genitori della Scuola primaria Spallicci, ha sottolineato l’importanza dell’apporto della cittadinanza al benessere scolastico, in una virtuosa interazione tra cittadini, Aziende, Scuola, Ente locale, sinergicamente operosi sui propri futuri cittadini, gli alunni.

L’assessore Cesare Zavatta ha dichiarato: “La donazione da parte della ditta Focaccia Group Divisione Ambiente è un gesto di grande sensibilità che dimostra attenzione nei confronti della scuola, dei ragazzi e del loro futuro. Un’iniziativa degna di lode, di grande valore civico. E’ un’ulteriore dimostrazione di come Cervia sappia rispondere con altruismo e generosità in situazioni di difficoltà e viva il profondo valore della comunità. L’amministrazione comunale ringrazia sentitamente la ditta Focaccia Group Divisione Ambiente per questa nobile azione”.

Il donatore Riccardo Focaccia ha spiegato che “Da mesi stiamo vivendo sulla nostra pelle gli effetti drammatici della pandemia, non potevamo rimanere fermi a guardare. Così abbiamo progettato e realizzato un macchinario che risponde alle necessità di disinfezione conseguenti alla diffusione del virus. In parole povere abbiamo realizzato e certificato con prove di laboratorio, un dispositivo che rilascia acqua ossigenata allo stato aereo, privo di inquinanti e residui chimici, abbattendo a zero la carica virale di un locale. Ripetendo saltuariamente questo processo, gli ambienti sono resi fruibili con maggiore sicurezza diminuendo il rischio focolaio. Le scuole sono la base della nostra società, si deve ripartire da queste per guardare ad un futuro migliore”.

Hanno presenziato all’inaugurazione, tra gli altri, anche il presidente del Consiglio d’Istituto dell’I.C. Cervia 2 Fabio Bertozzi, la referente del dirigente scolastico per la scuola Spallicci Caterina Salvo, il presidente e il tesoriere del comitato dei genitori della scuola rispettivamente Riccardo Tampellini e Cristian Viroli, i rappresentanti dei genitori delle cinque classi del plesso.