Giovane cervese partecipa al programma di formazione sindacale organizzato dall’Università di Harvard

Si è concluso sabato 20 marzo, il seminario di formazione sindacale organizzato dalla prestigiosa Università di Harvard. Ogni anno, infatti, l’università americana organizza l’Harvard Trade Union Program (HTUP) un programma intensivo di formazione di 6 settimane progettato per i leader sindacali di tutto il mondo. Quest’anno a causa della crisi sanitaria l’edizione 2021 era stata cancellata.

Tuttavia, gli organizzatori facendo ricorso ai nuovi strumenti informatici hanno deciso lo stesso di predisporre l’evento in modalità online. Basato sul HTUP, il seminario si è svolto in quattro giornate focalizzandosi sulle attuali sfide globali: la pandemia, la perdita massiccia di posti di lavoro e il tema dell’immigrazione. Nel corso del seminario sono intervenuti prestigiosi relatori tra i quali solo per citarne alcuni: Richard B. Freeman, professore di Economia ed il professore di diritto del lavoro Benjamin Sachs entrambi dell’Università di Harvard, William Spriggs, capo economista del maggiore sindacato americano, l’AFL-CIO, nonché assistente del ministro del lavoro nell’amministrazione Obama. Inoltre, nel corso del workshop venivano create “stanze di discussione” in cui i partecipanti potevano scambiarsi le loro idee e loro esperienze professionali.

“È stata per me un’esperienza fantastica quella di poter partecipare ad un simile evento. Sono venuto a conoscenza del programma cercando su internet eventi attinenti la formazione sindacale. Appena l’ho notato ho mandato subito una mail ad Harvard; dopo qualche giorno mi è arrivata la risposta che la mia richiesta era stata accettata,” così ci riferisce il giovane sindacalista 31 anni dell’organizzazione sindacale UIL Ravenna. “Poter ascoltare le lezioni di colleghi, di economisti e di professori di fama mondiale, e poter interagire con loro, è stato incredibile. Gli argomenti affrontati erano trattati in ottica internazionale. Sicuramente la lezione che più mi ha colpito è stata quella del Professor Freeman riguardo il cambiamento climatico e le sue implicazioni sul mercato del lavoro. Abitando nella provincia di Ravenna il tema energetico è uno dei più sentiti nella nostra zona. Ho ascoltato, quindi, con grande interesse le analisi e i possibili scenari su una questione così delicata non solo per il nostro paese ma per il mondo intero. Inoltre, ho scoperto che molti diritti che da noi sono dati per scontati in molti paesi non sono garantiti. Risultato delle dure lotte che i sindacati hanno dovuto affrontare, a partire dal dopoguerra, per migliorare le condizioni di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori. Un esempio: il diritto alle ferie pagate. In America, non esiste una legge federale che ne preveda il pagamento. Questo beneficio è erogato solo in caso di accordo tra il datore di lavoro e il dipendente (o il sindacato).”

“Nell’ultima lezione – conclude il sindacalista – ci siamo confrontati considerando le importanti sfide che il sindacato dovrà affrontare nei prossimi anni e decenni. Una tra tutte la rivoluzione compiuta dall’intelligenza artificiale e le sue ricadute sul mercato del lavoro. Ad ogni modo, qualunque sarà la sfida, il sindacato dovrà continuare a svolgere la sua parte consapevole del ruolo che ricopre all’interno della società civile.”