Puntata speciale sulla legalità lunedì 22 marzo a “LeNove in Emilia-Romagna”

Nuovo appuntamento con l’informazione dedicato al tema della legalità nel prossimo speciale de “LeNove”, in diretta lunedì 22 marzo su LepidaTv (canale 118), dalle 9 alle 9.30, e sulla pagina Facebook dell’Assemblea legislativa. “Naturalmente alle 9″.

All’indomani della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il format a cura del Servizio Informazione approfondisce alcuni dei temi al centro della Settimana della legalità, promossa da Assemblea legislativa e Giunta regionale con ANCI e UPI Emilia-Romagna. Sono ospiti della trasmissione: Leonardo Draghetti, direttore generale dell’Assemblea legislativa, l’avvocata Enza Rando, vicepresidente di Libera, e Francesco Dondi, giornalista della Gazzetta di Modena. Con il loro contributo, in collegamento, parliamo di: prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, impegno civile e restituzione dei beni strappati alle mafie, cronaca e peculiarità delle indagini che hanno coinvolto il nostro territorio.

“LeNove in Emilia-Romagna” va in onda dal lunedì al venerdì su LepidaTv, alle ore 9. Nella settimana conclusasi la consueta trasmissione di rassegna stampa con ospite è andata in onda con uno “speciale”, il 17 marzo, dedicato al Piano europeo di lotta al cancro, con Lia Montalti (Pd), Massimo Gaudina della Rappresentanza a Milano della Commissione europea e Maria Luisa Moro dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale. Nelle altre puntate della settimana sono stati con noi: Silvia Piccinini, capogruppo M5s (lunedì 15 marzo), Massimiliano Pompignoli e Simone Pelloni della Lega (rispettivamente martedì 16 e giovedì 18 marzo).