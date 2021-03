Ravenna. Giornata Mondiale della Sindrome di Down, il bimbo Pier simbolo sui manifesti

Domenica 21 marzo si celebra la Giornata Mondiale della Sindrome di Down. L’Associazione Pro Vita e Famiglia Onlus ha promosso una campagna di sensibilizzazione attraverso l’affissione di manifesti a Rimini, Cesena, Forlì, Ravenna e Ferrara che propongono l’immagine di Pier, ragazzino di 10 anni con Trisomia 21 adottato da Gianluca e Stefania, ormai popolarissimo per la sua simpatia travolgente nel quartiere alle porte di Roma dove abita con la famiglia.

“È una festa significativa e ricca di gioia, che mette in luce la piena dignità di ogni singolo essere umano, ed il valore sacro di ogni vita umana”, dichiara Francesco Perboni, volontario di Pro Vita & Famiglia onlus Emilia Romagna.

“La campagna di ProVita&Famiglia a favore di questa festa cerca di sensibilizzare la cultura del nostro Paese affinché possano nascere politiche di reale inclusione verso queste persone, attraverso l’integrale difesa della vita umana dal concepimento alla morte naturale. È importante che la cultura dello scarto non trovi mai posto”, continua Perboni. “L’amore che le persone affette dalla Sindrome di Down portano nella nostra società deve essere per noi uno stimolo a comprendere il valore profondo e indiscutibile di questa verità: non esistono vite che non sono degne di essere vissute”.

“Oggi l’obiettivo di un paese down-free non è più di nicchia. Stiamo tornando verso l’eugenetica per paura di soffrire e, senza rendercene conto, così stiamo dicendo ai portatori di questa particolare caratteristica genetica che la loro vita non è degna di essere vissuta. Dobbiamo dirlo con forza: le persone con la sindrome di Down non sono un problema ma un dono”, conclude Perboni.

“Niente è frutto del caso, tantomeno la vita. Ogni vita, infatti, è stata pensata, voluta e creata, ed è degna di essere vissuta e amata”, afferma Raffaella Cortini, volontaria di Pro Vita e Famiglia onlus Emilia Romagna. “Ogni vita che nasce è un dono per tutta l’umanità perché è unica e irripetibile, e perciò va difesa, apprezzata e valorizzata. Ogni vita ci apre alla vita, mentre rifiutarla ci conduce, prima o poi, alla morte interiore. Ogni vita ha un senso, anche quando vogliono farci credere che non ce l’ha. Ci vuole coraggio, ma chi accoglie la vita, anche quando questa spaventa, farà inevitabilmente esperienza di esserne stato per sempre ricompensato”.

L’organizzazione della campagna di sensibilizzazione è sostenuta dall’Associazione Culturale San Michele Arcangelo.