Scuola secondaria di primo grado Mario Montanari partecipa alla Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

La scuola secondaria di primo grado “Mario Montanari”, pur fra tante difficoltà dovute alla pandemia, partecipa alla XXVI Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie “A ricordare e riveder le stelle” con un’opera collocata nel cortile interno.

La creazione è stata elaborata coralmente dagli alunni in presenza, dai docenti e dalle educatrici scolastiche, nel pieno rispetto delle vigenti norme anti covid, e rappresenta una stella gigante. Quest’unico astro illumina la memoria delle centinaia di vittime innocenti delle mafie e regala speranza di riscatto in chi lo osserva.

In parallelo all’installazione per la giornata del 21 marzo 2021 la dirigenza e tutto il personale della scuola hanno scelto di fare una foto tenendo in mano un foglio col nome di una vittima minorenne coetanea dei nostri studenti.

A febbraio gli alunni hanno partecipato al progetto on-line “Liberi dalle mafie”, incontrato un testimone di giustizia il giornalista Donato Ungaro, letto libri come “Per questo mi chiamo Giovanni” o “La classe dei banchi vuoti” e guardato video e film inerenti il tema della criminalità organizzata.

Avendo optato per realizzare un’installazione all’aperto, tutti ci siamo sentiti “vicini”, stretti in un abbraccio virtuale, lavorando insieme ad un percorso che la scuola “Mario Montanari” da anni segue con tanta responsabilità e soddisfazione.

Per non parlare poi dei ragazzi in presenza che, in questi giorni di lockdown, hanno lavorato e partecipato con vero entusiasmo ed energia.

Sentirsi dire a fine giornata “Prof oggi sono felice! Ho lavorato anche per gli altri” non ha prezzo!