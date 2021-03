Emergenza Covid, Presidente E-R Bonaccini: “Calo curva contagio e Rt in diminuzione, speriamo il trend prosegua”

Il Presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a margine di una videoconferenza tenutasi in giornata, ha espresso soddisfazione per il calo della curva dei contagi e per la diminuzione dell’Rt, augurandosi che il trend prosegua. “Abbiamo concluso una settimana che, tarata sulla scorsa, ha visto 2mila casi in meno di numeri di positivi. Venivamo da settimane di aumento e siamo scesi da circa 19mila a 17mila contagiati” afferma Bonaccini, svelando anticipazioni sui dati che verranno forniti in giornata:

“Oggi daremo numeri che sono intorno ai 2.100 casi, erano 2.800 una settimana fa. Speriamo si apra un’altra settimana di continuo calo della curva: se questo abbrivio verrà confermato significa che le restrizioni funzionano e sono le uniche, insieme ai comportamenti, che permettono di fare scendere i contagi”.

“L’Rt dell’Emilia-Romagna – prosegue Bonaccini- fino a pochi giorni fa, era andato sopra l’1.30, adesso è sotto l’1.20. E’ sceso molto, ad esempio, a Bologna che è il territorio più colpito dalla variante inglese, che riguarda quasi la totalità dei casi di contagio presenti”. Dai numeri, spiega Bonaccini, sembra che “si stia avverando quanto hanno previsto gli statistici dell’Università di Bologna: il picco pare essere raggiunto.

Vogliamo essere confortati da questi numeri: non è ancora finita, ma pare davvero che abbiamo scavallato il picco dei contagi un po’ in tutta la regione”.