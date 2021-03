“La riqualificazione di piazza Savonarola diventa sempre più concreta – scrive il Sindaco di Lugo Davide Ranalli su Facebook, mostrando alcune foto dei progressi.

“I lavori in questa piazza in pieno centro storico proseguono regolarmente – spiega infatti il primo cittadino – e si avvicinano al risultato che ci siamo posti fin dall’inizio: mettere a disposizione di tutti un luogo all’aperto da vivere in ogni momento. Una piazza che abbiamo immaginato come luogo di aggregazione in pieno centro, in cui coniugare bellezza e sostenibilità. Dopo tanto lavoro, presto ne vedremo finalmente il risultato definitivo!”