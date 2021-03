Cervia, nuovo incontro della rassegna online “Sostegno alla genitorialità”: si parla di adolescenza e Covid

Quarto incontro della rassegna online “Sostegno alla genitorialità”, rivolta alle mamme e ai papà e promossa dai Servizi SeiDonna e Informagiovani del Comune di Cervia.

L’appuntamento di giovedì 25 marzo, alle ore 21.00, dal titolo “Il ritiro sociale negli adolescenti”, condotto dagli esperti Dott. Leonardo Loroni Medico Pediatra e dalla Dott.ssa Giovanna Fabbri Psicoterapeuta presso il Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza Ausl Romagna – Ambito di Ravenna, sarà svolto attraverso la piattaforma Zoom.

In quest’ultima serata per il 2021, i relatori ci parleranno di adolescenza e di un tema di grande attualità, che sta toccando i nostri figli, soprattutto in questi tempi di restrizioni sociali. Gli esperti ci daranno indicazioni su come individuare i campanelli di allarme, come prevenire il fenomeno del ritiro e come comportarsi in generale per affrontare attraverso un dialogo costruttivo le difficoltà che emergono nel confronto fra pari e nella costruzione di relazioni sociali.

I partecipanti potranno come sempre intervenire per chiedere suggerimenti e se lo desiderano potranno partecipare in maniera attiva alla serata contribuendo con la loro esperienza diretta.

Per informazioni e prenotazione (obbligatoria): informagiovani@comunecervia.it; tel. 0544.979265; seidonna@comunecervia.it; tel. 0544.979266.