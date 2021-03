Focaccia Group consegna un Atomizzatore per la disinfezione di ambienti alla Casa Residenza Busignani di Cervia

Oggi, presso la sede di Focaccia Group, è stato consegnato alla Presidente dell’Asp di Cervia Fabiola Gardelli, un Atomizzatore al perossido di idrogeno, adatto a disinfettare ogni tipo di locale in modo veloce, sicuro e senza residui tossici per le persone e l’ambiente.

Erano presenti la Presidente Asp Fabiola Gardelli, l’Assessore alla Sanità e Welfare di Cervia Bianca Maria Manzi, l’Assessore di Cervia Michela Brunelli e il direttore della ditta Focaccia Group.

Le Assessore Bianca Maria Manzi e Michela Brunelli hanno dichiarato: “Questa donazione alla Casa di riposo Busignani da parte della ditta Focaccia Group, dimostra profonda attenzione e sensibilità nei confronti della nostra città. La residenza è una struttura di particolare importanza per il nostro territorio, accoglie gli anziani più bisognosi, ed è un riferimento per tante famiglie che necessitano di assistenza per i loro cari. In questi momenti difficili queste nobili azioni infondono fiducia e speranza e dimostrano quanto siano profondi i valori della nostra comunità. L’amministrazione comunale ringrazia sentitamente la ditta Focaccia Group Divisione Ambiente per questa generosa iniziativa degna di lode e di grande valore civico”.

“L’atomizzatore sarà utilizzato alla Casa Residenza Ferdinando Busignani gestita da Asp nel Comune di Cervia.” – specifica la Presidente dell’Azienda Asp Avvocata Fabiola Gardelli. “Ringrazio Riccardo Focaccia e tutta l’Azienda cervese per la sensibilità dimostrata nei confronti della struttura pubblica per anziani. Il “Busignani” è conosciuto da tutti a Cervia ed è sempre stato aperto ai cittadini, alle scuole, alle associazioni. Purtroppo, questo terribile momento di pandemia ci ha costretto a chiuderci per la sicurezza di ospiti e lavoratori. Ci rincuora che la Città non si sia dimenticata dei suoi cittadini più fragili. Non vediamo le ore di poterci riaprire all’abbraccio di chi ci vuole bene”.

Riccardo Focaccia ha spiegato che “Focaccia Group ha sempre avuto un’anima dinamica e non si poteva restare fermi a guardare. Abbiamo ideato un macchinario che risponde alle necessità di disinfezione derivate dalla diffusione del virus. In parole povere abbiamo realizzato e certificato con prove di laboratorio, un dispositivo che rilascia acqua ossigenata allo stato aereo, privo di inquinanti e residui chimici, abbattendo la carica virale di un locale. Ripetendo saltuariamente questo processo, gli ambienti sono fruibili con maggiore sicurezza diminuendo il rischio focolaio. Le strutture come la Busignani sono indispensabili per la nostra società, si deve cercare di renderle il più sicure possibile. L’importante è tornare a condividere la vita quotidiana.”

Focaccia Group, forte di 60 anni di esperienza nello sviluppo di componenti per l’automobile ha fondato la Divisione Ambiente progettato al suo interno un Atomizzatore a perossido di idrogeno: FG MICRO H202. Il macchinario, diffondendo in aria le molecole di perossido di idrogeno, avvia il processo di ossidazione che disinfetta e impedisce la diffusione dei virus. Questo processo è adatto a tutti gli ambienti. Con la donazione all’Asp si vuole offrire un contributo concreto e tangibile alla struttura per anziani della Città di Cervia.