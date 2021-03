Il Consiglio dell’Unione della Bassa Romagna si riunisce online mercoledì 24 marzo

È convocato in videoconferenza per mercoledì 24 marzo alle 20.30 il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Tra i punti all’ordine del giorno, l’approvazione dell’accordo di programma tra la Provincia di Ravenna e l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per la progettazione e la realizzazione di alcuni interventi di miglioramento della viabilità e della sicurezza della circolazione stradale nel triennio 2022-2024.

L’elenco dei punti all’ordine del giorno è disponibile sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, www.labassaromagna.it, nella sezione Unione dei Comuni – Governo del territorio – Consiglio.

Il Consiglio è pubblico e potrà essere seguito in streaming seguendo le istruzioni disponibili sul sito www.labassaromagna.it.