Cervia. OdG partiti di maggioranza: intitolare a Raoul Casadei lungomare di Pinarella e Tagliata e i titoli delle sue canzoni nei vialetti pinetali

A Cervia i gruppi in consiglio comunale Cervia ti amo, Insieme per Cervia e Pd hanno accolto con grande interesse la proposta lanciata negli scorsi giorni da parte della Coop. Bagnini della provincia di Ravenna, di intitolare il nuovo lungomare di Pinarella e Tagliata proprio a Raoul Casadei.

La proposta ha raccolto un grande consenso nella città e tra le associazioni e le forze di maggioranza hanno presentato un Ordine del Giorno (ODG per intitolazione Raoul Casadei) in discussione al prossimo consiglio comunale del 30 marzo.

“Un omaggio nei confronti di un grande personaggio che è sempre stato un amico della nostra città, a livello nazionale e internazionale – dichiarano Cervia TI Amo, Insieme per Cervia e Partito Democratico -. Inoltre, Casadei aveva un profondo legame con i bagnini tanto che aveva dedicato loro “La Notte del Liscio”.

“Crediamo inoltre che sia motivo di prestigio per la zona, che sia un volano al suo sviluppo in chiave turistica e culturale di una parte della città che questa amministrazione vuole rilanciare con forza” proseguono i tre partiti di maggioranza, che propongono che “i vialetti pinetali “a mare” rimandino ai titoli dei grandi successi di Raoul Casadei in un’atmosfera di ricordo e orgoglio romagnolo e iniziative che portino avanti la sua, nostra grande tradizione”.

“Un ulteriore stimolo a vedere realizzata quest’opera nel più breve tempo possibile, con un significato importante per la nostra terra e per il futuro della nostra città al termine di questa terribile pandemia, partendo dalla nostre radici culturali” concludono.