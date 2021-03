Comune di Ravenna: prorogati i termini per gli interventi di riqualificazione dei capanni da pesca

In relazione agli interventi di riqualificazione dei capanni da pesca e da caccia dati in concessione dal Comune di Ravenna e per i quali, come previsto dall’apposito regolamento, è stata presentata istanza edilizia di riqualificazione entro luglio 2019, il termine entro il quale dovranno finire i lavori, attualmente previsto per il 31 agosto di quest’anno, viene prorogato – informano dal Comune – di due anni, al 31 agosto 2023.

Il servizio Patrimonio predisporrà il necessario allineamento dei termini di scadenza delle concessioni provvisorie di cui al Regolamento di assegnazione delle aree destinate a capanni da pesca e da caccia.

Per quanto invece riguarda i capanni lungo i fiumi, della cui concessione è titolare la Regione, che non ha ancora rilasciato il nulla osta idraulico necessario per la presentazione dell’istanza di intervento, la scadenza di presentazione delle pratiche edilizie – proseguono dal Comune – viene posticipata di un anno dall’ottenimento del nulla osta idraulico propedeutico al rinnovo della concessione demaniale e il termine per la fine dei lavori in tre anni dal rilascio/efficacia del titolo abilitativo.

Tali modifiche all’attuale regolamento dei capanni da pesca e da caccia sono state recentemente approvate dalla giunta, che le ha già illustrate alla commissione consiliare competente e che nella seduta del 30 marzo le sottoporrà alla discussione e alla votazione del consiglio comunale.

“I capanni da pesca e da caccia sono parte integrante della nostra storia – dichiarano il sindaco Michele de Pascale e l’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte – e contribuiscono in maniera significativa a rendere straordinari e unici i paesaggi delle nostre zone naturali. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è e resta quello di mantenerne la fruibilità, nel rispetto e nella valorizzazione di una tradizione importante del nostro territorio, attraverso le più opportune forme di riqualificazione e sostenibilità ambientale. E’ evidente che lo scoppio della pandemia non può consentire che tutto ciò avvenga entro le scadenze inizialmente prefissate e per questo abbiamo ritenuto assolutamente opportuno aggiornare le tempistiche”.