Daniele Perini: “Perchè non riposizionare la ‘Madonna del Palazzo dell’orologio’ nella nicchia in piazza del Popolo?”

Non possiamo che apprendere con grandissima soddisfazione la notizia del ritorno in città, dopo 160 anni, della Madonna in Trono con Bambino, un prestito di enorme prestigio, dal Louvre, per la mostra ‘Dante. Gli occhi e la mente. Le arti al tempo dell’esilio’. Un sincero ringraziamento al sindaco de Pascale per una iniziativa che colpisce profondamente, inorgoglisce e quasi commuove tutti i Ravennati: il pensiero corre subito al ‘300, quando Guido Novello da Polenta volle apporre una ‘preziosa scultura bizantina, appunto una Madonna in Trono con il Bambino’ sulla prima sepoltura del Poeta.

Santino Muratori, poi, finissimo studioso e intellettuale innamorato di Ravenna, indimenticato direttore della Classense per trent’anni, teorizzò che essa potesse, in qualche modo, rimandare all’invocazione della Vergine – canto XXXIII del Paradiso, elemento ricorrente nella Commedia.

Dopo la costruzione del tempietto del Morigia, al termine di varie vicende, la Madonna in Trono finì in Francia e, quindi, al Louvre. Ora la splendida novità e l’esposizione nella chiesa di san Romualdo, per poco più di due mesi.

Voglio ricordare, senza nessun accostamento, ovviamente, quanto a valore artistico, comunque assai cara ai Ravennati, la ‘Madonna del Palazzo dell’orologio’, opera del’500, per secoli ospitata nella nicchia in piazza del Popolo: il suo culto era molto vivo e, all’imbrunire, la gente che transitava vi rivolgeva volentieri lo sguardo e una preghiera. Perché, allora, non adoperarsi per riportarla nella sede d’origine, perché non impegnarci per restituire un altro significativo tassello dell’identità culturale della nostra bellissima città?

Daniele Perini

Capogruppo Ama Ravenna