Torna a Ravenna dal Louvre dopo 160 anni la “Madonna in Trono con Bambino”. Sarà esposta alla mostra su Dante in San Romualdo

“Siamo onorati di annunciare questo prestigioso prestito internazionale per la mostra “Dante. Gli occhi e la mente. Le arti al tempo dell’esilio” da una delle istituzioni museali più autorevoli al mondo, il Musée du Louvre. Prima di tutto è un’occasione importante a testimonianza di fratellanza e amicizia nel nome di Dante tra il popolo italiano e il popolo francese. Quest’opera ci riporta nella Ravenna del 1300 quando sulla prima sepoltura del Sommo Poeta, Guido Novello da Polenta e i ravennati apposero una preziosa scultura bizantina raffigurante una Madonna in trono con bambino. Come ebbe a ricordare Santi Muratori nel 1921, con ogni probabilità la Madonna rappresentava un rimando all’invocazione della Vergine nel canto XXXIII del Paradiso, composto proprio a Ravenna.” Così su Facebook il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale.

“Quella che, da quel momento, sarà poi definita come la Madonna della Tomba di Dante ha vegliato sulle spoglie del Poeta fino alla fine del 1700, per più di 400 anni, finché con la realizzazione della tomba del Morigia è stata spostata e poi giunta in possesso del nobile francese Jean-Charles Davillier che l’ha portata in Francia e alla sua morte lasciata in dono al Louvre. Dobbiamo a Corrado Ricci la ricostruzione di questa vicenda e più recentemente agli studi di Filippo Trerè. – continua il Sindaco – Nel 1921 per il VI centenario Corrado Ricci chiese al Louvre di poter realizzare un calco di gesso della scultura che tutt’ora è custodito al Museo Dante. Per il VII centenario dopo quasi due secoli, la Madonna della Tomba di Dante torna a Ravenna. Oltre ovviamente al valore artistico e simbolico, credo che ci sia anche una grande valenza spirituale: Maria è protagonista di tutta la Commedia, è colei che si accorge del pericolo e accoglie, è voce di comunità, madre, consolazione e salvezza. La memoria dell’immagine della Vergine che Dante certamente contemplò nei mosaici di Ravenna, fu probabilmente una delle ultime luci in quella notte tra 13 e 14 settembre 1321. Anche per questo nella prima sepoltura si volle onorare una devozione che era anche una visione del mondo.”

Dopo i prestigiosi prestiti giotteschi dalle Gallerie degli Uffizi e dell’accordo siglato fra Ravenna e Firenze, un’altra grande opera arriverà dunque a Ravenna direttamente dal Museo del Louvre di Parigi per la mostra Dante. Gli occhi e la mente. Le Arti al tempo dell’esilio, a cura di Massimo Medica, che – ricordiamo – è in programma presso la Chiesa di San Romualdo di Ravenna dal 24 aprile al 4 luglio. La mostra è promossa dal Comune di Ravenna, assessorato alla Cultura e organizzata dal Mar – Museo d’Arte della Città di Ravenna anche grazie al prezioso contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, della Camera di Commercio di Ravenna e della Regione Emilia- Romagna.