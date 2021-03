Sciopero Dad. Venerdì 26 marzo anche Pas Ravenna scende in piazza per scuola sicura e in presenza

Domani, venerdì 26 marzo, anche a Ravenna, così come in altre decine di città italiane si svolgerà la mobilitazione per lo sciopero nazionale della Scuola, con sciopero dalla Didattica a Distanza da parte di studenti e docenti, per chiedere la riapertura in presenza, in sicurezza e in continuità di tutti gli istituti scolastici, dal nido all’università, non oltre il 7 aprile.

La mobilitazione è stata indetta da Priorità alla Scuola in concomitanza con lo sciopero proclamato dai COBAS, a cui ha già dato la sua adesione il Coordinamento Nazionale Precari Scuola.

La protesta si terrà in una 60ina di città: Ancona, Arezzo, Bari, Bergamo, Brescia, Castellamare di Stabia (NA), Catania, Cagliari, Como, Cremona, Faenza, Ferrara, Firenze, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imola, Imperia, Lanciano (CH), L’Aquila, La Spezia, Lecce, Lecco, Lucca, Mantova, Massa Carrara, Milano, Modena, Napoli, Novara, Olbia, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Rosignano Solvay, Salerno, Sassari, Terni, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Vicenza, Vico del Gargano (FG) e in altre città. A Ravenna l’appuntamento è alle ore 10 in piazza Kennedy.

Con la mobilitazione nazionale Priorità alla Scuola, inoltre, chiede che una parte consistente del Recovery Fund sia riservata al rilancio della Scuola pubblica: servizi educativi per l’infanzia, scuola dell’obbligo, superiori di secondo grado, dal nido all’università, il diritto allo studio deve essere tra le vere priorità del Paese; inoltre, si chiede di garantire un incremento della spesa pubblica annua portandola almeno ai livelli della media europea, pari al 5% del PIL.

“Il primo urgente provvedimento di riforma riguarda l’immediata riduzione del numero di alunni/e per classe, fissando un tetto massimo di venti, abolendo ogni possibilità di accorpamento per le classi successive – spiegano da PaS -. Si chiede che i finanziamenti del Recovery Fund siano utilizzati per il potenziamento di tutto il personale scolastico, con un piano di assunzioni e di stabilizzazione dei docenti precari, adeguamento degli spazi e degli edifici scolastici, con ripristino di vecchi edifici e realizzazione di nuovi”.

Il “Piano di rilancio per la scuola” di Priorità alla Scuola: http://www.euronomade.info/?p=14153

Priorità alla Scuola Facebook: https://www.facebook.com/prioritaallascuola

Sinistra Italiana Ravenna sostiene la giornata di mobilitazione contro la Dad

La sinistra non può rimanere indifferente. Venerdì 26 marzo Sinistra italiana sostiene la giornata di mobilitazione promossa da Priorità alla scuola, Cobas e Coordinamento nazionale dei precari della scuola.

Siamo convinti che la scuola debba essere l’ultima a chiudere e la prima a riaprire, nella massima sicurezza per studenti, insegnanti e personale ATA. Questo semplice principio é stato disatteso durante tutto il periodo della pandemia in Italia.

La scuola e l’istruzione non sono state oggetto di investimenti straordinari, tali da renderle in grado di reggere meglio l’urto della pandemia.

Si sono quindi scaricate le contraddizioni sulle nuove generazioni, spesso trattate come untori e responsabili del contagio.

Il covid-19 rappresenta un’emergenza sanitaria senza precedenti, ma interviene su un sistema pubblico di istruzione già sotto stress, scarsamente finanziato e depotenziato da anni di tagli lineari imposti dalla Gelmini e poi dal Governo Monti.

Lo stesso destino ha colpito la sanità pubblica, al punto che oggi il diritto alla salute e all’istruzione sono messi a dura prova ed è indispensabile che sia fatto tutto il possibile per rilanciarli assieme.

La scuola doveva essere soggetta ad un piano eccezionale di rilancio e invece nulla di quanto discusso in primavera è avvenuto. I quozienti che rendono le classi sovraffollate sono rimasti immutati, bisogna subito intervenire per avere venti alunni per classe. Si è parlato di scuola diffusa, di recupero edilizio e di utilizzo di cinema, musei, teatri e scuola all’aperto. Tutto è chiuso e non si vede nulla di tutto ciò. Al più presto bisogna rilanciare tutte queste iniziative e proposte.

La dad prolungata è un emergenza affettiva, cognitiva ed educativa. In piena pandemia si tratta di un surrogato, ma ci opponiamo con decisione a qualsiasi ipotesi che la renda modello educativo. L’educazione è fatta di relazione, socialità e incontro: questo deve essere il futuro del nostro sistema pubblico di istruzione. Noi chiediamo che si investa proprio sul recupero di queste esperienze perdute e che si investa affinché l’educazione delle future generazione sia più diffusa, aperta e inclusiva possibile.

Infine chiediamo un’operazione di verità da un lato e di tracciamento adeguato dall’altro. I tamponi rapidi gratuiti dovrebbero essere eseguiti a scuola, in modo da coprire tutta la popolazione scolastica e non solo chi è informato sulle iniziative locali. I vaccini al personale scolastico devono avvenire rapidamente e in maniera organica e non con tutti i colli di bottiglia determinati dalla scelta dell’Emilia Romagna di scaricare sui medici di base la responsabilità di questa campagna. Inoltre chiediamo che i numeri sulla diffusione del contagio nei luoghi di lavoro siano resi trasparenti e che siano istituiti protocolli di contenimento adeguati, per porre fine alla campagna di demonizzazione generazionale e della scuola come luogo e istituzione.

RIC sostiene lo sciopero della scuola in DAD

Ravenna in comune desidera esprimere la propria solidarietà e il proprio sostegno allo sciopero della scuola in dad, promosso da Cobas, insieme a Priorità alla scuola e al Coordinamento nazionale precari della scuola del 26 marzo. Inoltre, Ravenna in comune, con i suoi aderenti, partecipa attivamente alle iniziative locali per ritornare il prima possibile alla scuola in presenza, senza mettere il cappello su nessuna iniziativa.

Il ritorno alla scuola in presenza e in sicurezza richiede una serie di interventi che non è possibile tacere. Noi come lista civica di sinistra vorremmo ribadire alcune delle priorità locali, che riguardano anche il futuro dell’istruzione e non solo la risoluzione dell’emergenza. Fin dalla prima ondata nella primavera scorsa abbiamo chiesto al nostro Sindaco di attivarsi per quanto di sua competenza o presso le autorità competenti affinchè si investisse sulla scuola pubblica per arrivare più pronti e preparati a quella che, all’epoca, era una possibile seconda ondata.

Riteniamo che sia urgente favorire la somministrazione di tamponi rapidi gratuiti all’interno delle scuole e non nelle farmacie, in modo da coprire realmente la popolazione scolastica mentre con il sistema attuale si rischia di escludere le fasce a maggiore povertà educativa e quindi più bisognose di interventi diretti. La politica vaccinale del personale della scuola, poi, dovrebbe essere organizzata in maniera ordinata e centralizzata senza demandare tutto il peso della campagna sui medici di base e senza accumulare ritardi inaccettabili rispetto ad altre regioni. La scuola è già un presidio sanitario, dove tutte e tutti possono imparare le misure di contenimento della pandemia, ma bisognerebbe rendere più efficiente e stabile il legame tra AUSL e scuole.

Gli enti locali dovevano aver già realizzato un piano più ambizioso di interventi per rendere la scuola più diffusa e presente nei foresi, oltre a favorire la presenza di aule e classi su tutto il territorio comunale. Si è parlato di scuole all’aperto, di recupero di edifici e spazi anche in biblioteche, musei, cinema e teatri nella primavera scorsa. Ora tutto è chiuso, quattro scuole nel forese sono a rischio chiusura e non si è visto nulla di tutto ciò.

La dad sta producendo enormi ritardi educativi, psicologici e di socializzazione. Si è trattato di un’indispensabile misura d’emergenza, ma è arrivato il momento di metterla in soffitta perché non è scuola ed è un danno. La dad sta producendo numero spaventosi riguardo alla dispersione scolastica effettiva di chi non frequenta la scuola di fatto anche alle elementari e alle medie. Le istituzioni devono intervenire subito, consapevoli che la soluzione non è rendere fruibili solo computer, smartphone e connessioni, ma mettendo in campo un ampio intervento educativo diretto.

L’amministrazione comunale e gli enti locali devono davvero intervenire e progettare in questo senso. Noi ci aspettiamo che venga fatto tutto il possibile perché la scuola riparta al più presto, perché diventi un posto migliore e perché la didattica a distanza diventi un brutto ricordo del passato.

Noi abbiamo un piano e presto lo condivideremo e discuteremo con la cittadinanza e ci auguriamo che diventi patrimonio di tutte e tutti e non solo l’iniziativa di una parte politica.