Anginradio – Faenza Indie presenta Onda Rosa Indipendente online

Sabato 27 marzo alle 18.30 in diretta Facebook ritorna l’Onda Rosa Indipendente (Online Edition), rassegna di giovani musiciste del territorio organizzata da AngInRadio – Faenza Indie. Si alterneranno sul palco le cantautrici locali Silvia Wakte e Mariasole Chiari; ospite della serata Elisa Ottaviani dell’Associazione SOS Donna, centro antiviolenza di Faenza. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’associazione Rumore di fondo.

Onda Rosa Indipendente si svolge a Faenza dal 2011 insieme a Rai Radio Live, ideato da Giordano Sangiorgi e Cristina Zoppa, in occasione del MEI 2011 per valorizzare la scena delle cantautrici indipendenti ed emergenti italiane e si sviluppa in diverse modalita’ e formule. Tra le tante artisti presenti da segnalare Marianne Mirage, Roberta Giallo, Eva Poles, Ambra Marie, Carlotta Proietti e tantissime altre. I live graize a Ugo Coccia hanno poi ricevuto diversi passaggi su Rai Radio Live valorizzando così la scena della musica al femminile.

Organizzano la Casa della Musica e il MEI in collaborazione con Sos Donna.