Club Lions Milano Marittima 100 dona colombine pasquali  service Leo Ravenna

I Leo di Ravenna sono un gruppo di ragazzi sotto i trent’anni che hanno voglia di mettersi in gioco e essere utili per la società. Il loro obbiettivo è realizzare service che vadano a risolvere problemi attuali proponendo soluzioni innovative. Per questo motivo, il Club Lions Milano Marittima 100 del Distretto 108 A governatrice Francesca Romana Vagnoni, ha acquistato una scatola di colombine dai Leo di Ravenna da donare a mensa amica prima di Pasqua, sostenendo con un piccolo gesto i giovani e le persone bisognose.

Il Club Lions Milano Marittima 100 collabora con i Leo coinvolgendoli nelle iniziative culturali come il concorso nazionale Poesia al bar decima edizione, ritenendo il valore della parola un benessere sociale. Vista la zona rossa una piccola delegazione cervese del consiglio Lions composta dal segretario Igino Calle e dal Presidente Sosan Salvatore Trigona consegneranno a breve le colombine a Elena Baldrati gestrice di mensa amica a Cervia.