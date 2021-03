Partono gli incontri “sui generis” Academy Coop Alleanza 3.0: primo appuntamento sulla Gender Equality

Nel quadro delle attività legate alla nuova Academy – operazione culturale e formativa aperta alle lavoratrici e ai lavoratori di sede e di punto vendita, oltre che ai soci –, Coop Alleanza 3.0 promuove l’incontro virtuale ‘Sui Generis’, dedicato alla gender equality. La scelta di avviare, proprio con questo tema, il ciclo di eventi online targato Academy rispecchia la volontà strategica della Cooperativa di operare – attraverso la rete dei propri circa 400 negozi, 21.000 dipendenti e 2,3 milioni di soci – come facilitatore di dibattito, motore di consapevolezza e amplificatore di uno slancio collettivo verso i valori della cooperazione: democrazia, eguaglianza, sostenibilità.

‘Sui Generis’ – l’evento

L’appuntamento con ‘Sui Generis’ è fissato per martedì 30 marzo alle ore 18.00. Proposto in modalità virtuale, è aperto alla partecipazione di tutti e si terrà sul sito academy.coopalleanza3-0.it. L’evento è raggiungibile anche dalla short url all.coop/academypresenta .

L’incontro sarà animato da ospiti interni e da esperti esterni, che metteranno sul tavolo della discussione competenze specifiche, testimonianze dirette, dati ed esperienze. Con l’obiettivo di affrontare il tema della parità di genere in maniera non stereotipata e con un approccio concreto e informato, approfondendo su come lingua, dati, e formazione possano contribuire al raggiungimento della parità di genere.

Tra i protagonisti di ‘Sui Generis’, la linguista Cecilia Robustelli, la giornalista e direttrice della Dataninja School Donata Columbro, il filosofo femminista Lorenzo Gasparrini e Alessandro Fiorelli, CEO di JobPricing, oltre a Milva Carletti, direttrice generale Corporate di Coop Alleanza 3.0, e Maura Latini, amministratrice delegata di Coop Italia. L’evento sarà presentato dalla conduttrice radiofonica Betty Senatore e introdotto da Francesca Bini, responsabile Sviluppo risorse umane e organizzazione di Coop Alleanza 3.0, e Lara Bianchi, responsabile Formazione e Academy della Cooperativa.

Prima e dopo l’evento del 30 marzo, il dibattito proseguirà sulla piattaforma online di Academy e sui social di Coop Alleanza 3.0: video, contributi e pillole di altri personaggi della cultura, dei media, dell’università e delle associazioni continueranno ad accompagnare la community attraverso prospettive inedite, provocatorie e stimolanti.

“La Corporate Academy rappresenta uno spazio potente e inedito per dichiarare la nostra visione della formazione: obbligatoria, professionalizzante, trasversale e motivazionale, la formazione è un ecosistema che abbraccia tutti i 21.000 dipendenti della Cooperativa, dalle sedi ai punti vendita” – commenta Francesca Bini, responsabile Sviluppo risorse umane e organizzazione della Cooperativa.

“I valori della cooperazione e della mutualità ci impegnano non solo nei confronti dei dipendenti, ma anche verso i soci e le comunità in cui operiamo: desideriamo dare un contributo tangibile sia sul piano economico sia a livello sociale, mettendo a disposizione strumenti di comprensione per leggere il mondo in cui viviamo. In questa ottica si inserisce l’evento ‘Sui Generis’, che siamo certi saprà introdurre spunti di riflessione utili a tutti” – commenta Milco Traversa, direttore Risorse Umane di Coop Alleanza 3.0.