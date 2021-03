Faenza, “un giardino per la vita”, il Rotary dona sei arnie artistiche al Parco Bucci per ospitare insetti utili

Il Rotary Club Faenza ha recentemente donato al Comune di Faenza una installazione che ha trovato posto all’interno del parco Bucci. Si tratta di una struttura in legno per contenere sei grandi alveari in ceramica che ospitano insetti impollinatori, non pericolosi per le persone, utili all’ambiente.

Con questo progetto artistico il Rotary Club Faenza desidera sensibilizzare sull’importanza degli insetti impollinatori utili per il mantenimento e il ripristino della natura in città. Con la realizzazione dei sei grandi alveari in ceramica, il Club filantropico vuole testimoniare come il recupero e la salvaguardia della biodiversità siano intimamente connessi alla bellezza delle forme e dei colori dell’ambiente in cui viviamo. Il mancato rispetto e la riduzione delle presenze di insetti impollinatori comportano la drastica riduzione delle produzioni agricole e un aumento della mortalità umana. Il 70% dei cibi di cui ci nutriamo è ottenuto grazie al loro, indispensabile e silenzioso lavoro.

L’installazione artistica arricchita da piccole api in ceramica posizionate sulla struttura in legno è stata coordinata da Marco Valtieri, responsabile del Servizio ambiente e giardini del Settore dei Lavori Pubblici del Comune di Faenza, e curata dall’architetto Ennio Nonni; la foggiatura delle ceramiche è stata realizzata da Pier Paolo Garavini mentre e la struttura in legno è stata collaudata dall’ingegnere Marco Peroni.

Nei giorni scorsi alcuni soci del Rotary Club Faenza con il loro presidente, Alessandro Cantagalli, hanno effettuato un sopralluogo al Parco Bucci con rappresentanti l’amministrazione comunale accompagnata dai tecnici dei Lavori Pubblici e dalla consigliera Manuela Rontini. È stata l’occasione della consegna ufficiale alla città in attesa di una inaugurazione ufficiale.