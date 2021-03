Che senso ha, in zona rossa Covid, fare multe a chi parcheggia sulle strisce blu senza aver pagato il ticket?

Abito a Ravenna nel Borgo San Rocco dove trovare un parcheggio è già normalmente di per se un’impresa. Vi chiedo che senso ha, in piena zona rossa Covid, fare le multe a chi parcheggia sulle strisce blu senza aver pagato il tiket per area sottoposta a limitazione temporale, considerato che gli spostamenti sono limitati a sole ragioni di necessità.

Altri comuni italiani non si comportano in questo modo assurdo in un periodo come questo dove i controlli dovrebbero essere rivolti a ben altro. Forse sarebbe il caso di mettere il personale addetto ai controlli temporaneamente in cassa integrazione e non mandarlo ad escutere il proprio salario a danno della cittadinanza già abbastanza provata sia economicamente che psicologicamente.

Piero B.