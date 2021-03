È tornata l’ora legale. Si dorme un’ora in meno, ma si guadagna un’ora di luce in più

Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo è tornata l’ora legale. Le lancette dell’orologio sono state tirate avanti di 60 minuti, dalle 2 di notte alle 3, a discapito di un’ora di sonno.

Le giornate si allungheranno e ci sarà più luce la sera ma, almeno inizialmente, tornerà a esser buio la mattina. L’ora legale resterà in vigore fino alla notte fra sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021, ultimo fine settimana di ottobre, quando si rifarà il cambio tornando all’ora solare.

Lo spostamento in avanti o indietro delle lancette dell’orologio, ogni anno a marzo e a ottobre, serve a sfruttare al massimo le ore di luce a disposizione e ridurre i consumi energetici. In questi sette mesi di ora legale, l’Italia risparmierà complessivamente 400 milioni di kWh (quanto il consumo medio annuo di elettricità di circa 150 mila famiglie), un valore corrispondente a minori emissioni di CO2 in atmosfera per 205 mila tonnellate e a un risparmio economico pari a circa 66 milioni di euro.

Da tempo l’Unione europea spinge per sopprimere il cambio d’ora. La decisione definitiva era attesa nel 2020 ma, con l’emergenza coronavirus in corso, è slittata a data da destinarsi.