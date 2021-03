Il Distretto Rotary dell’Emilia Romagna dona 10 personal computer all’Istituto Olivetti di Ravenna

Continua l’impegno Rotary nel sostegno alle comunità locali nella lotta al Covid. In partnership con il Governo degli Stati Uniti, sono stati donati 10 personal computer all’Istituto Olivetti di Ravenna per studenti in disagio educativo.

Il Rotary e il Governo degli Stati Uniti, attraverso l’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID), si sono infatti impegnati a sostenere la risposta del Paese al COVID-19, e sostenere progetti nel campo della salute, l’istruzione e lo sviluppo comunitario.

“Parte attiva delle comunità in cui opera, il Distretto Rotary 2072 dell’ Emilia Romagna, si è impegnato nella individuazione delle scuole con un maggior numero di studenti in disagio educativo, spesso appartenenti a famiglie con difficoltà economiche aggravate dalla pandemia. A 29 istituti professionali di secondo grado sono stati distribuiti in questa tranche 220 personal computer, idonei a seguire le lezioni online, modalità introdotta nelle scuole in seguito all’adozione della didattica a distanza a causa dell’emergenza sanitaria, consentendo a tutte le fasce della popolazione un facile accesso all’istruzione, altrimenti compromesso» dichiara Adriano Maestri, Governatore del Distretto. «La nostra collaborazione con USAID ci fornisce risorse preziose per contribuire a rendere le nostre iniziative nell’emergenza più impattanti e sostenibili”.

“In questa prima tranche di finanziamento si è privilegiato l’ambito istruzione: la scuola è il luogo dove le disuguaglianze sociali emergono in modo più evidente. Per questo, come rotariani, abbiamo il dovere di offrire pari opportunità per l’inclusione nel sistema scolastico, a maggior ragione in questo periodo in cui la didattica torna a svolgersi prevalentemente con modalità telematiche. Questo è il principio imprescindibile su cui abbiamo lavorato in queste settimane difficili. Grazie alla collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali abbiamo effettuato un capillare monitoraggio per capire quali fossero le situazioni più difficoltose. Grazie al sostegno di USAID e TRF, siamo adesso in grado di consegnare agli istituti scolastici, personal computer dotati di software all’avanguardia, che permetteranno agli studenti di seguire al meglio le lezioni online.

“Lo spirito di volontariato è parte del tessuto nazionale americano, italiano e sammarinese. Tra i molti valori che sono alla base dello stretto rapporto di amicizia tra i nostri paesi c’è il comune spirito di volontariato. Non è un caso che il Rotary e così tanti altri club di servizio americani si sono radicati nel territorio. Sono davvero fiera di questa partnership con Rotary, perché il futuro dei ragazzi non aspetterà. Oggi gli Stati Uniti sono affianco dell’Italia e della Repubblica di San Marino, come tante volte in passato. Penso che in un futuro prossimo, quando la pandemia sarà finalmente alle nostre spalle, una delle lezioni più importanti che questa ci avrà lasciato è che la cooperazione internazionale ci rende più forti sotto diversi punti di vista. Mi sento molto fortunata a sperimentare in prima persona l’incredibile cooperazione che sta avendo luogo quotidianamente tra i nostri paesi, radicata in più di duecento anni di storia condivisa”, ha dichiarato la Console Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, Ragini Gupta.