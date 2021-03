I ragazzi di UPpunto lo hanno chiesto ai giovani coetanei: voto ai sedicenni, la maggioranza è contraria

Ospitiamo volentieri sul nostro quotidiano online – ogni lunedì – l’iniziativa patrocinata all’Associazione Amici di Enzo e portata avanti da un gruppo di studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ravenna, di Istituti Tecnici di Ravenna, di diversi ragazzi dell’Istituto Politecnico di Grumello del Monte della Fondazione IKAROS e della Scuola di Apprendistato Upprendo di Bergamo della Fondazione Et Labora. LA REDAZIONE

Voto ai sedicenni? Il 74% è contrario, e a votare il nostro sondaggio sono stati gli stessi giovani

Estendere il diritto di voto ai sedicenni è un tema largamente trattato nelle ultime settimane; il dibattito è stato riaperto dal nuovo segretario del Partito Democratico Enrico Letta, che nel suo discorso all’Assemblea nazionale ha proposto di dare il diritto di voto a chi ha compiuto 16 anni. Proposta che era già stata presa in considerazione molte volte e che nel luglio 2019 era stata approvata da una larghissima maggioranza alla Camera. In Europa, alcuni paesi hanno già abbassato i limiti di età al voto: in Austria chi ha sedici anni può votare in tutte le elezioni dal 2007, così come a Malta dal 2018. In Grecia, invece, grazie a una riforma, dal 2016 possono votare anche i diciassettenni.

In Italia ci si domanda se sia una scelta corretta e non tutti sembrano essere a favore. Giorgia Meloni in un post su Facebook scrive: «Veramente qualcuno crede che per un sedicenne, oggi, la priorità sia il diritto di voto e non il diritto all’istruzione, alla socialità, alla libertà? Pietà!». Ci si chiede se i giovani si preoccupino della politica o se siano abbastanza maturi per votare consapevolmente, ma poco si è chiesto direttamente a loro, a noi.

Abbiamo dunque proposto un sondaggio sulla nostra pagina Instagram seguita principalmente da nostri coetanei, il risultato è stato che il 74% ha votato contro l’estensione del voto ai sedicenni. Le motivazioni le troviamo nel sondaggio Giovani e Politica che avevamo proposto qualche mese fa. Dal sondaggio è emerso che una gran parte di giovani, pur in maniera differente, coltiva un interesse verso la politica, ma il 66,3% dei 270 studenti delle scuole superiori che hanno partecipato al sondaggio, ritiene che la scuola non prepari a una scelta politica consapevole. Senza una preparazione adeguata e un percorso di orientamento, oltre il 60% dei ragazzi che hanno risposto al sondaggio non si sentirebbe pronto a votare.

Per sopprimere a questa mancanza, il 5 settembre 2019 è entrata ufficialmente in vigore la legge con cui è stato reintrodotto l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado come materia trasversale alle diverse discipline, nonostante ciò, nell’attuale panorama scolastico, la politica continua ad essere esclusa dal programma ministeriale.

Oggi, infatti non è sbagliato parlare di analfabetismo politico della popolazione italiana, la cui eziologia, nei giovani, è talvolta da ricercarsi nella scarsa istruzione politica che ricevono nelle scuole e che genera un distacco dalla politica, sentita come qualcosa di estraneo, di lontano, che non possa davvero soddisfare i bisogni: un gioco autoreferenziale appannaggio degli adulti, che in loro ha la propria origine e il proprio fine.

Ciononostante, noi giovani non siamo contenitori vuoti, individui totalmente incapaci di avere idee e progetti. Seppur senza molte competenze degli adulti, dovremmo avere il diritto di essere ascoltati, specialmente su tematiche che ci riguardano in prima persona. Dopotutto ci siamo noi ragazzi alla base del nostro futuro ed anche senza potere decisionale, nella speranza che la scuola impari a fornirci ingressi adeguati al mondo della politica, dovremmo avere perlomeno la possibilità di far sentire anche la nostra voce.

