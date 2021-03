Incidente stradale lungo l’autostrada A14, diramazione per Ravenna, all’altezza di Fornace Zarattini in direzione nord. Un camion, dopo aver urtato il guard rail, si è ribaltato, finendo in mezzo alla corsia e perdendo il carico, composto da terriccio, lungo la carreggiata nord dell’A14bis.

Alle ore 12:15 circa, sulla D14 Diramazione per Ravenna è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio per la SS16 Adriatica e Fornace Zarattini verso la A14 Bologna-Taranto. Il traffico è deviato.

Foto 3 di 9

















Sul posto ambulanza e auto con il medico a bordo, per soccorrere il camionista che sembra sia stato trasportato a Cesena. Fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna, di Autostrade per l’Italia.

Al momento ( ore 13.00 ) sulla A14 Diramazione per Ravenna, Autostrade per l’Italia comunica che non si registrano turbative al traffico. Agli utenti provenienti dalla SS16, sia in direzione Ferrara che in direzione Rimini, diretti verso la A14, è consigliato di percorrere la SP 253 “San Vitale” in direzione Bagnacavallo, e rientrare in D14 a Fornace Zarattini.