La ravennate Valentina Casadei tra i vincitori di Cortinametraggio

La ravennate Valentina Casadei è tra i vincitori di Cortinametraggio, diretto da Maddalena Mayneri. La XVI edizione si è svolta fino al 28 marzo 2021 nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19, completamente online per il pubblico da casa che ha potuto vedere i corti in concorso in streaming su MYmovies.it e le dirette live giornaliere con giurati e ospiti anche su CanaleEuropa.tv e sui vari canali social.

Il Premio Carpenè Malvolti al Miglior Attore Young assegnato da Teresa Razzauti va a Matteo Olivetti per la sua interpretazione nel corto Giusto il tempo per una sigaretta di Valentina Casadei che vede nel cast anche Malik Gueye, Aziz Es Sahnuony. Trama: Christian cerca in tutti i modi di fare andare a scuola suo fratello minore, Giulio. Cosa facile per i più, ma non per loro, che non conoscono il padre e la madre alcolizzata. In più, Christian lavora come muratore in un cantiere e il suo lavoro comincia alla stessa ora in cui il fratello deve andare a scuola.

Classe 1993 originaria di Ravenna, Valentina Casadei si laurea al Dams di Bologna, in Storia del Cinema. Si trasferisce a Parigi, dove completa un Master anglofono in sceneggiatura e regia presso l’Eicar. Nel 2016 e nel 2017, scrive e dirige due cortometraggi, Tutto su Emilia e I Nostri Giorni Benedetti, che sono stati selezionati in molti film festival e distribuiti da Artex Film. Il suo primo cortometraggio professionale, Giusto il Tempo per una Sigaretta (2020), è prodotto da First Child Srl con il sostegno dell’Emilia-Romagna Film Commission ed è distribuito da Tiny Distribution. Attualmente è programmatrice e giurata per vari film festival di cortometraggi nazionali e internazionali. Ha inoltre pubblicato tre raccolte di poesie. Attualmente sta sviluppando tre cortometraggi e il suo primo lungometraggio, nell’ambito dell’Atelier Scénario 2021 alla Fémis di Parigi.

Da ricordare che il ricavato delle quote di iscrizione al concorso sulla piattaforma Filmfreeway andrà in parte devoluto all’associazione di beneficenza cortinese Emma’s Children ONLUS.