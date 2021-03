Sportello Esc di Ravenna: incontro online con un giocatore compulsivo che racconterà la sua esperienza

Domani, martedì 30 marzo, alle17.30, lo sportello ESC per giocatori d’azzardo e familiari, un servizio dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, incontrerà in diretta facebook Paolo, un giocatore compulsivo dell’associazione Giocatori Anonimi. Per partecipare all’incontro basterà andare nella pagina facebook dello sportello Esc.

Si tratta di un’iniziativa di particolare interesse, spiegano dal Comune, perché darà la possibilità di ascoltare dalla voce diretta di un giocatore la sua storia personale, il suo percorso dal gioco d’azzardo a quello compulsivo, ma anche di astensione dal gioco stesso. I partecipanti potranno anche rivolgere domande.

Paolo, il giocatore anonimo che ha deciso di farsi intervistare, fa parte dell’associazione Giocatori Anonimi, che a Ravenna ha due gruppi e che può essere raggiunta al centralino regionale al numero 366.9767970 e tramite il sito www.giocatorianonimi.it.

Dialogherà con lui Chiara Pracucci, psicologa e psicoterapeuta che da oltre 10 anni si occupa di dare consulenza psicologica ai giocatori d’azzardo compulsivi e ai loro familiari. Da poco più di un anno Chiara Pracucci è anche la psicologa dello Sportello ESC.

LO SPORTELLO

Esc offre consulenze gratuite ai giocatori ma non solo: anche a familiari, amici, datori di lavoro e a chiunque abbia problemi personali o legati a conoscenti, riguardanti il gioco d’azzardo compulsivo.

Si tratta di un sostegno che nel primo anno di vita del servizio è stato usufruito da 25 persone, che parte dall’ascolto non giudicante delle persone coinvolte, per poi sostenere percorsi di cambiamento mirati al loro benessere e all’uscita da situazioni di eccessivo indebitamento. Oltre alla consulenza psicologica, Esc offre infatti orientamento e supporto legale con un educatore e un avvocato.

E’ possibile conoscere lo sportello tramite il sito www.sportelloesc.ra.it, chiamando o scrivendo al 342.7454232, seguendo la pagina facebook Esc – sportello per giocatori d’azzardo e familiari Ravenna Cervia e Russi.