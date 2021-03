Tourism4all, progetto finanziato nell’ambito del programma Italia Croazia, intende creare una rete transfrontaliera di destinazioni turistiche accessibili, coinvolgendo aree urbane e aree naturalistiche, al fine di superare la stagionalità del turismo balneare e promuovere l’inclusione sociale. L’idea è di condividere metodologie, approcci, servizi a favore di persone svantaggiate, con diverse esigenze di accessibilità, quali disabili, anziani, non vedenti ecc.

Capofila del progetto è Regione Molise e Delta 2000 è partner insieme ad altri 11 soggetti pubblici e privati, importanti attori di questi temi.

Nell’ambito del progetto Tourism4All, Delta 2000 vuole dare un contributo evidente alla accessibilità turistica dell’area del Delta emiliano-romagnolo attraverso una serie di interventi identificati da una attività di ricognizione e analisi svolta con il supporto di esperti e di stakeholders locali.

Tra questi sono stati realizzati interventi di allestimento e ampliamento delle dotazioni disponibili in tre siti nel Parco del Delta del Po quali il Centro Visita del Bosco della Mesola (Fe), il Cubo Magico della Bevanella a Ravenna e Parco Naturale di Cervia, dove sono disponibili nuove attrezzature per favorire una mobilità e una visita “accessibile”.

Sono inoltre in via di conclusione interventi di promozione e comunicazione dei siti coinvolti, attraverso la realizzazione dell’App “Delta del Po – Musei e Accessibilità” per una visita interattiva e multimediale, e attraverso la realizzazione di una guida promozionale accessibile per tutta l’area del Delta, a breve disponibili.

Nel dettaglio, il Centro Visita Riserva Naturale Bosco della Mesola è stato dotato di nuove attrezzature per visitatori con esigenze specifiche, quali 2 Cargo Bike elettriche per famiglie con bambini, 1 tandem inclusivo OL3 bike per persone con disabilità cognitive e sensoriali, oltre che una area di sosta completamente attrezzata con tavoli da pic-nic con “prolunga” che consentono la fruizione anche a persone in carrozzina.

Stefano Casellato, Aqua- Fattorie del Delta, soggetto gestore del Centro Visite Bosco della Mesola afferma: “Vivere la natura è un diritto di cui tutti devono poter godere. Rendere un parco inclusivo significa garantire l’accessibilità con rispetto verso l’ambiente. Alcuni credono che la protezione naturalistica vada in contrasto con l’abbattimento delle barriere architettoniche ma le azioni di Delta 2000 rivolte all’inclusione sociale sono riuscite a coniugare l’accessibilità con il rispetto per la natura. Sono state acquisite attraverso un approccio sensibile per poter trovate le più opportune e adeguate soluzioni nella area naturale, si è riusciti a rispondere alle esigenze del più ampio numero possibile di utenti, mediando e armonizzando gli interventi con il contesto naturale. Riteniamo che la Riserva Naturale Bosco della Mesola è in questo modo diventata un’area accessibile, un’area protetta impegnata nell’accoglienza dei suoi visitatori con disabilità o con ridotta mobilità. L’Aumento della dotazione turistica ha senz’altro aperto la possibilità ad una maggiore fruibilità anche alle persone normo dotate. Tutti potranno accedere ed usufruire della bellezza naturale del bosco”.

Presso il Cubo Magico della Bevanella a Ravenna sono disponibili nuove dotazioni di tandem per visitatori con esigenze specifiche quali 2 tandem inclusivi OL3 bike, per persone con disabilità cognitive e sensoriali. Luca Alberghi di Atlantide, ente gestore del Centro Visite Cubo Magico Bevanella sottolinea che “In linea con le più recenti linee guida internazionali, il Centro sta sviluppando progetti per rendere via via più accessibile la struttura e le aree naturalistiche confinanti: oltre ai due Tandem a pedalata assistita di ultima generazione, progettati ad hoc per permettere anche a persone con disabilità cognitiva o fisica, di godere della Pineta di Classe in totale sicurezza che consentono di essere guidati in forma attiva (pedalando e guidando) dal diversamente abile, l’intero Centro Visite è inoltre totalmente accessibile ai diversamente abili essendo dotato di ascensore, bagni a norma e spazi percorribili”.

A Cervia presso il Parco Naturale è ora disponibile una navetta elettrica da 8 posti per persone con difficoltà motorie per facilitare la fruizione del Parco.

La validità degli interventi realizzati da Delta2000 per favorire l’accessibilità viene confermata anche da Chiara Tiozzi, amministratore delegato Parco Naturale di Cervia “Il parco Naturale di Cervia, da sempre vocato all’inclusione, è stato lieto di essere inserito nel progetto del Gal Delta200 che favorisce l’accessibilità. Sia il percorso informativo realizzato tramite app che il mezzo elettrico a 6 posti rendono il Parco Naturale più accessibile e a misura di tutti, e saranno nel 2021 un arricchimento e un fiore all’occhiello della programmazione dell’attività”.

Appena possibile e compatibilmente con l’apertura dei centri visita e con le disposizioni normative vigenti a causa dell’emergenza sanitaria, sarà quindi possibile fruire delle aree Parco in maniera accessibile anche per persone con esigenze speciali.

Ulteriori informazioni al sito web https://www.italy-croatia.eu/web/tourismforall e https://www.deltaduemila.net/chi-siamo/cte/cooperazione-2014-2020/tourism4all/