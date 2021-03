Francesca Bravi (Ds Ospedale Ravenna): nella 3^ ondata il Pronto Soccorso ha retto, la curva scende, ma ci sono ancora 136 ricoverati per Covid

Francesca Bravi, da due mesi Direttrice sanitaria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, fa il punto della situazione del nosocomio in relazione alla pandemia. La terza ondata ha avuto un impatto notevole sull’ospedale ravennate ma le strutture hanno retto e non è mai stata interrotta l’attività extra-Covid. Cosa non di poco conto, grazie agli interventi effettuati fra dicembre e febbraio, nel corso della terza ondata ha retto il Pronto Soccorso: non si sono più presentate le situazione veramente critiche del dicembre scorso. Attualmente a Ravenna ci sono ancora 136 pazienti Covid, di cui 6 in terapia intensiva. Numeri destinati a calare sensibilmente dopo Pasqua, perché il picco della terza ondata è stato superato e ora la curva sta scendendo. Anche a Ravenna si sperimenterà la terapia con gli anticorpi monoclonali, ma nella lotta al Covid Francesca Bravi insiste su due fattori: le 4 T (test, tracciamento, trattamento nel tempo giusto) per aggredire il virus il prima possibile e poi le vaccinazioni, che devono superare le difficoltà della prima fase, per mettere in sicurezza tutte le persone fragili in tempi rapidi.

L’INTERVISTA

Dottoressa Bravi, sono due le domande che rivolgono a noi i lettori e che io giro a lei per cercare una risposta. La prima è questa: siamo praticamente in zona rossa da inizio marzo e le scuole sono chiuse dall’8 marzo… eppure continuiamo ad avere molti contagi: dove avvengono, perché?

“Intanto partiamo da un dato confortante: nel distretto di Ravenna i nuovi casi di contagio erano arrivati a 350 ogni 100.000 abitanti al 21 marzo, la scorsa settimana, quella dal 22 al 29 marzo, siamo calati a 286 nuovi casi per 100.000. Quindi la curva del contagio sta scendendo. Ma come abbiamo imparato da queste tre successive fasi pandemiche, ci vorrà un po’ di tempo prima di vedere gli effetti di questo calo sui ricoveri negli ospedali.”

Certo, ma perché ci sono ancora così tanti casi quotidiani?

“Come sappiamo per contrastare la diffusione del virus bisogna fare bene alcune cose che vengono riassunte con le 4 T: il test, il tracciamento, il trattamento e il timing, che significa fare tutte e tre le azioni che abbiamo detto nel tempo giusto. Noi continuiamo a vedere molti casi perché la malattia ha un tempo di latenza lungo. Abbiamo avuto molti focolai attivi dentro le scuole, per esempio, che hanno portato la malattia all’interno delle famiglie. Lo stop della frequenza scolastica non ha automaticamente bloccato il contagio, perché in primo luogo c’era questo periodo di latenza e in secondo luogo fra i più giovani l’infezione è spesso asintomatica. Quindi senza sapere di essere contagiato uno a sua volta può avere contagiato familiari e poi amici. A loro volta familiari e amici nella stessa maniera possono avere contagiato altri e così via. Per questo c’è un tempo lungo prima di riuscire a interrompere la catena del contagio. E quel tempo lungo diventa ancora più lungo per gli ospedali che si occupano dei casi più gravi della malattia. Se quel meccanismo delle 4 T non funziona alla perfezione è più difficile naturalmente ottenere risultati nel contrasto. Se funziona, i risultati si vedono. La luce in fondo al tunnel resta naturalmente la vaccinazione.”

La seconda domanda appunto è questa: come mai ci sono ancora così tanti anziani over 80 fra i decessi quotidiani, non dovrebbero essere già tutti vaccinati almeno con la prima dose e quindi in parte protetti?

“Come sappiamo ci sono stati problemi con la vaccinazione. Con AstraZeneca abbiamo avuto prima forniture insufficienti e poi uno stop, mentre la vaccinazione deve essere continua e costante, di massa. Noi siamo stati costretti a vaccinare a singhiozzo per fattori che non dipendevano dalla nostra volontà. Per questo non siamo riusciti ancora a mettere al riparo tutte le persone più fragili e continuiamo a vedere nella casistica persone anziane colpite in maniera grave. Ma la vaccinazione, quando viene fatta, funziona bene. Lo vediamo con il personale sanitario già vaccinato, perché oggi non ci sono più ammalati. La stessa cosa si può dire per gli ospiti delle Rsa che sono stati tutti vaccinati e dove le forme gravi di malattia sono praticamente sparite. Dobbiamo riuscire a rafforzare la campagna vaccinale coprendo tutte le categorie più fragili. Ma il rischio zero non esiste, bisogna comunque mantenere certe misure di protezione, finché il virus circola. La vaccinazione consente di non ammalarsi in forma grave: e questo è molto importante.”

Quasi due mesi fa quando lei diventò Direttrice sanitaria dell’ospedale di Ravenna la situazione era critica, sia al Pronto Soccorso sia in tutto il nosocomio, ora com’è la situazione?

“Posso dire che gli accessi in Pronto Soccorso non sono diminuiti. Abbiamo avuto numeri importanti anche durante la terza ondata. Nel weekend del 20-21 marzo abbiamo avuto anche 140-150 accessi al giorno. L’impatto è stato migliore perché abbiamo messo a punto il modello organizzativo, la presa in carico dei pazienti. Ha funzionato soprattutto questo luogo di cerniera che abbiamo attivato con 24 posti letto per l’admission discharge unit, cioè per valutare lo stato del paziente prima del ricovero o della dimissione. Abbiamo poi continuato la nostra operatività anche sul fronte non-Covid.”

L’attività non-Covid non si è mai fermata?

“In questa terza ondata no. Le persone sono venute in Pronto Soccorso anche per motivi importanti non legati al Covid. È aumentata la casistica di medio-alta complessità extra-Covid. Abbiamo continuato l’attività chirurgica, quella oncologico-chirurgica, l’ospedale ha continuato a fornire prestazioni importanti rispetto alle domande del distretto. L’unità di cerniera in Pronto Soccorso è importante per valutare dove collocare il paziente non-Covid in tempo utile nei reparti ospedalieri giusti o nelle strutture del territorio o per le cure intermedie, per offrirgli la prestazione più appropriata. E c’è stato un grande lavoro di squadra fra le varie unità operative dell’ospedale e il Pronto Soccorso.”

Il Pronto Soccorso quindi è sempre molto attivo ma non è più sotto pressione come avvenne fra dicembre e gennaio?

“Certo, perché siamo intervenuti con azioni di miglioramento.”

I tempi per l’avvio dei lavori per il nuovo Pronto Soccorso invece saranno rispettati? Si è detto, le ruspe entreranno in azione già in questa primavera: quando?

“Il Direttore Generale Carradori ha detto maggio. Il progetto è pronto. I finanziamenti ci sono. Quello che è stato detto sarà fatto.”

Quanti pazienti Covid in totale e quanti in terapia intensiva ci sono oggi in ospedale a Ravenna? Qual è l’età media?

“Abbiamo un tasso di occupazione di posti letto che è ancora molto alto, dell’89%. I pazienti Covid ricoverati sono ancora tanti, 136, anche se fino a 10 giorni fa ne avevamo anche 160. Noi contiamo che i ricoveri potranno calare sensibilmente nella settimana successiva a Pasqua. Per quanto riguarda le terapie semi-intensive e intensive c’è un forte collegamento di rete a livello di ASL Romagna sia sui pazienti non-Covid sia sui pazienti Covid. A oggi in terapia intensiva a Ravenna abbiamo 6 pazienti Covid e 6 non-Covid. Sono numeri importanti dal momento che – come abbiamo detto – l’attività chirurgica viene mantenuta e ci sono anche diversi pazienti non-Covid che necessitano di trattamenti intensivi. L’età media è un pochino più bassa, ma siamo sempre nella fascia che va dai 70 agli 80 anni. Quando abbiamo avuto pazienti più giovani si è sempre trattato di casi con patologie concomitanti molto importanti.”

Cosa pensa lei dell’opinione espressa da Bonaccini di spostare ad altra mansione i medici e gli infermieri che non vogliono vaccinarsi… e pensa sia giusto che il governo faccia un provvedimento in questa materia?

“Penso che chi lavora in sanità debba vaccinarsi. Sulle scelte politiche in materia lascio agli altri la competenza: non è il mio mestiere. Ciò che dico io è che chi fa il nostro mestiere deve credere nella scienza e nelle evidenze della scienza e quindi è impensabile che non creda nella validità dei vaccini e scelga di non vaccinarsi. La vaccinazione è la risposta alla malattia che consente a un medico o a un infermiere di svolgere al meglio il proprio lavoro, che poi significa essere al servizio della popolazione, essere di aiuto. Come possiamo esserlo se non siamo vaccinati? Non riguarda solo il Covid, riguarda anche la vaccinazione anti-influenzale che è fondamentale per un professionista sanitario.”

State utilizzando anche a Ravenna la cura con gli anticorpi monoclonali?

“Per quanto riguarda gli anticorpi monoclonali c’è un protocollo della Regione per cui anche noi in ASL Romagna parteciperemo a questa sperimentazione che riguarda però solo determinate categorie di ammalati. Faremo i monoclonali, ma, ribadisco, sulle categorie ci sono indicazioni molto precise della Regione perché stiamo parlando ancora di una terapia sperimentale, deve essere chiaro. Su questa terapia non ci sono ancora forti evidenze scientifiche, per cui la fase di sperimentazione è su una casistica molto molto limitata.”

Rispetto a un anno fa, la mortalità è diminuita? Voglio dire, conoscendo meglio il virus e la sua evoluzione, e avendo a disposizione più mezzi, siete in grado di salvare più vite umane?

“Rispetto a un anno fa abbiamo molte conoscenze in più. Sappiamo che la cosa più importante è capire subito se abbiamo di fronte un caso di Covid o meno. Prima aggrediamo il virus e meglio è. Per questo le famose 4 T di cui parlavo all’inizio sono molto importanti. Invece per quanto riguarda gli esiti, cioè il tasso di mortalità, per dire se è diminuito o meno abbiamo bisogno di più tempo e di valutazioni che dovranno fare gli scienziati sulla base di grandi numeri. Questo se vogliamo avere delle valutazioni scientifiche e non dei pareri personali. Non siamo ancora nelle condizioni per poter dire molte cose di questa malattia. Alla fine le cose certe sono le 4 T della sanità pubblica e le chiusure quando si supera la soglia critica. E poi c’è il vaccino.”

La curva della terza ondata ha smesso di crescere ma è davvero in fase discendente, possiamo stare tranquilli?

“Lo confermo, la curva sta scendendo. Come le dicevo una settimana fa parlavamo di 350 nuovi casi ogni 100 mila abitanti oggi siamo a quota 286. È chiaro che la settimana dopo Pasqua noi dovremmo iniziare ad avere un calo sensibile, anche come ospedale, soprattutto per quanto riguarda i ricoveri. La curva sta scendendo ed è un fatto positivo perché comunque le persone stanno facendo dei sacrifici ed è giusto dire che questo tipo di contenimento dà risultati. Certo tutti vorremmo che la discesa fosse più veloce, ma serve tempo: con questo virus occorre pazienza. E poi bisogna vaccinare, vaccinare e ancora vaccinare.”