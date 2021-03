Questa mattina, 31 marzo, in piazza Nenni a Faenza, alcuni studenti e i relativi insegnanti si sono ritrovati per una lezione in presenza. A coordinare l’incontro è stata la professoressa di storia e filosofia Gloria Ghetti, anima e co-fondatrice del comitato nazionale “Priorità alla scuola”, che nei mesi scorsi aveva promosso lezioni all’aperto, nei pressi delle scuole superiori.

“Oggi ci siamo ritrovati qui in piazza Nenni – commenta la professoressa Ghetti -, cuore della nostra città dove hanno sede il municipio e il teatro Masini. Speriamo di poter tornare in classe il 7 aprile, se così non fosse continueremo ad incontrarci negli spazi civici della nostra città, come abbiamo fatto oggi”.

“La chiusura delle scuole e la relativa didattica a distanza sta producendo una catastrofe, la mia non è una presa di posizione ideologica ma la convinzione che questa chiusura sia una scelta politica, che evidenza l’indifferenza verso la scuola come luogo di apprendimento, di crescita e di costruzione del futuro dei nostri ragazzi” prosegue la Ghetti.

“Sarebbe importante investire i fondi del Recovery Fine non per la digitalizzazione, che per carità è importante anche quella per il futuro, ma per mettere in sicurezza le scuole, ripristinare le infermerie scolastiche, investire su edilizia scolastica e classe docente. Noi continueremo a batterci per questo – conclude la professoressa Ghetti -, la formula del nostro comitato è sempre la stessa, scuola in presenza, continuità e sicurezza”.