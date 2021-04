Dai soci Conad 10mila euro per 3 centri antiviolenza di Ravenna, Faenza e Lugo

Più di 10mila euro a sostegno di tre associazioni di Ravenna, Faenza e Lugo che sostengono le donne che attraversano momenti di disagio e di difficoltà o che subiscono violenze fisiche, psicologiche, sessuali ed economiche. La somma è stata donata dai negozi Conad della provincia di Ravenna che nelle giornate del 6, 7 e 8 marzo hanno devoluto dieci centesimi per ogni scontrino emesso in cassa.

Le realtà beneficiarie sono Linea Rosa Ravenna, Sos Donna Faenza e Demetra Donne Lugo, a cui sono andati rispettivamente 4.583, 3.305 e 2.581 euro.

L’iniziativa ha coinvolto 41 negozi Conad della provincia di Ravenna. Nelle giornate del 6, 7 e 8 marzo sono stati devoluti 10 centesimi per ogni scontrino emesso in cassa a Linea Rosa Ravenna da parte dei supermercati Conad del comune di Ravenna, a SOS Donna Faenza le somme da parte dei punti vendita Conad del territorio dell’Unione Romagna Faentina e a Demetra Donne in aiuto Lugo da parte dei negozi della Bassa Romagna. Il ricavato di questa campagna di sensibilizzazione potrà servire ai progetti che le tre associazioni portano avanti da tempo, sia in aiuto alle donne vittime di violenza che ai loro famigliari, sia nelle politiche di prevenzione e contrasto a questi fenomeni.

I punti vendita Conad che hanno erogato a Linea Rosa sono: quelli di Ravenna città (Conad City di Via Romea Sud 45 e Via Aquileia 3, Conad di via Grandi 2, Vicolo Tacchini 33, via Cesarea angolo via Serra; Conad Superstore di via Newton 28), oltre ai Conad City di Porto Fuori, Godo, Piangipane, Castiglione, San Zaccaria, Savio, San Pancrazio; Conad San Pietro in Vincoli, Russi, sant’Alberto, Cervia e Pinarella.

I punti vendita nei quali la raccolta è stata destinata a Demetra Donne in aiuto Lugo sono: Conad City Filo, Massa Lombarda, Voltana, Cotignola, Conselice, Alfonsine, Fusignano, Villanova, Spesa Facile Sant’Agata sul Santerno; Conad Lugo e Bagnacavallo, Superstore di Bagnacavallo, Punta Marina.

I punti vendita che hanno sostenuto SOS Donna Faenza sono: a Faenza i Conad City Corso Garibaldi e via Valgimigli, Conad via Renaccio e via Caffarelli, Conad Superstore Filanda e Le Cicogne, oltre a Conad City Casola Valsenio, Conad Castelbolognese, Riolo Terme, Brisighella ai quali si aggiunge il Conad di Modigliana (FC).

«Abbiamo voluto dare un segnale di attenzione e vicinanza a queste realtà – commentano i soci Conad coinvolti – per sostenere l’impegno importante che da anni dedicano a donne vittime di violenza e maltrattamenti. Ci auguriamo di dare un contributo anche di sensibilizzazione nella prevenzione e contrasto a questi terribili fatti».