Il ravennate Pietro Baruzzi dottore in Design con tesi sulla nuova area per il Museo Dantesco

Il ravennate Pietro Baruzzi, il 31 marzo, ha conseguito la laurea magistrale in Design all’Università di San Marino esponendo una tesi relativa a una nuova area per il Museo Dantesco di Ravenna (relatrice prof. Alessandra Bosco e correlatrice prof. Silvia Gasparotto).

“Sui passi di Dante”, questo il titolo, è un progetto che ha riguardato l’ideazione di un’area espositiva in grado di raccontare la figura di Dante e la sua relazione con il territorio ravennate. Il percorso, collocato all’interno degli spazi del piano terra della biblioteca Oriani, è pensato per essere rinnovabile e implementatile. Grazie alla creazione di un hub cultuale e alla collaborazione con i cittadini ravennati, si potranno variare i contenuti delle installazioni, mantenendo il museo aggiornato e promuovendone la visita.

Il percorso è stato progettato in collaborazione con diversi cittadini ravennati: la Dottoressa Francesca Masi, che ha fornito materiali utili per lo sviluppo del progetto permettendo di approfondire lo studio del Museo Dantesco; il Dottor Alessando Luparini, che ha dato la possibilità di utilizzare gli ambienti della biblioteca per testare i prototipi; le docenti Angela Malfitano, Lara Donatini e Monica Fabbri, che hanno contribuito nell’identificazione dei temi da trattare nelle sale del museo; gli studenti della città e tutti coloro che hanno contribuito nello sviluppo dei prototipi.