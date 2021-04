Le mille sfaccettature della Romagna online: è nato ilromagnolo.info

È nato ilromagnolo.info, il portale in cui le tradizioni, la storia e le particolarità della Romagna vengono diffuse e impreziosite da curiosità, documenti originali, foto d’epoca, modi di dire in dialetto e non solo. Decine di autori romagnoli pubblicano ogni giorno articoli brevi e intriganti coi quali si vuole andare alla scoperta di miti, luoghi misteriosi, secolari tradizioni, personaggi curiosi, artisti rivoluzionari e geniali scienziati; oltre alle immancabili ricette. È un’iniziativa aperta a tutti coloro che desiderano tutelare e valorizzare la cultura romagnola, dai prodotti tipici ai panorami dei borghi storici.

Si tratta dunque di “Pillole di Romagna” in cui curiosità e sapere interagiscono per sostenere la nostra cultura, impreziosite dagli approfondimenti su carta. Il sito ilromagnolo.info è infatti anche l’espansione web de Il Romagnolo, il mensile di storia, cultura e tradizione che da quasi 20 anni è diffuso in tutta la Romagna. Oltre 220 numeri unici che da oggi, insieme ai loro indici, sono per la prima volta raccolti online e consultabili sul portale nella sezione riservata, accessibile sottoscrivendo un abbonamento. Sarà come avere in tasca un’immensa biblioteca a tema ‘Romagna’. Un modo semplice e immediato per aumentare le proprie conoscenze e per viaggiare fra nuove e antiche scoperte, perfette da raccontare ad amici, familiari e conoscenti. Uno spazio in cui valorizzare le radici, diffonderle e non permettere che sbiadiscano e, col tempo, spariscano.

Il Romagnolo è una rivista da collezione che si compra, si legge e si raccoglie con cura, a formare una vera e propria enciclopedia della Romagna (dal numero 1, ogni pagina ha una numerazione progressiva). Il periodico mensile è diffuso in tutte le edicole della Romagna, da Rimini a Imola, e nelle migliori edicole di Ferrara e Bologna. Accanto al periodico c’è la collana “I libri de Il Romagnolo”, volumi monografici che spaziano dalla cucina del territorio al Porto di Ravenna, a cui si aggiunge la collana “Scelti da Il Romagnolo”.