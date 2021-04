Lugo. Affidato incarico per ristrutturare il Pronto Soccorso dell’Umberto I

Il Sindaco di Lugo, Davide Ranalli, riporta due notizie riguardanti l’ospedale Umberto I. L’Ausl Romagna ha affidato a un professionista la progettazione dell’ampliamento del pronto soccorso. Ranalli sostiene che si tratti di “Una migliore organizzazione degli spazi per garantire ai cittadini un’assistenza adeguata e così incrementare ulteriormente i servizi. Nel piano di progettazione è inoltre compreso anche l’aumento di posti letto in terapia intensiva. Un progetto ambizioso previsto da tempo, un piano doveroso per dare ai cittadini le risposte che attendevano e che la pandemia ha reso ancor più necessarie.

Diventa realtà la richiesta che da tempo avevamo avanzato sull’autonomia dell’Umberto I con la nomina di un direttore sanitario specifico e dei primari nelle unità operative”.

Nelle scorse settimane è stato nominato inoltre il nuovo direttore dell’ospedale di Lugo, il dottor Paolo Tarlazzi. A questa nomina si aggiungono quelle alla guida dell’unità operativa di Anestesia e Rianimazione, in passato unita a Faenza e gli incarichi dei dirigenti dei reparti di Chirurgia e di Ortopedia e Traumatologia.

“Due bellissime notizie in linea con gli obiettivi che insieme all’Azienda sanitaria ci eravamo prefissati per rilanciare l’operatività dell’ospedale di Lugo” conclude Ranalli.